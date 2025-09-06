Chucky Lozano, Rodrigo Huescas y Chiquito Sánchez, candidatos a iniciar vs. Japón

Hirving “Chucky” Lozano será titular este sábado en el ataque de la selección de México aseguró el técnico Javier Aguirre en la conferencia previa al duelo contra Japón en la ciudad de Oakland, California, donde Rodrigo Huescas y Erick Sánchez también están contemplados para iniciar.

Javier Aguirre ahora no adelantó sus acostumbrados tres jugadores de la alineación titular en la atención a medios previo al primer duelo de la fecha FIFA de septiembre y donde el próximo martes se completará enfrentando a Corea del Sur, pero si garantizó la presencia desde el inicio del Chucky Lozano que de esta forma regresará oficialmente al cuadro nacional azteca después de 18 meses de ausencia.

Como se recordará, el delantero del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS) fue separado del Tricolor por cuestiones disciplinarias al asumir una actitud rebelde después de que en febrero del 2024 no le consiguieron boletos de primera clase en un viaje de regreso de Estados Unidos a Italia.

En esa ocasión Lozano fue grosero con los directivos, entonces a partir de ese momento fue apartado del equipo nacional dirigido por Jaime Lozano y después ratificado por Javier Aguirre, hasta que ahora se le levantó la sanción y podrá jugar desde el inicio contra los japoneses en un duelo de alta peligrosidad por el estilo tan vertical de los asiáticos.

El resto de la alineación contra la escuadra nipona

Después de confirmar a Lozano, el técnico nacional Javier Aguirre expuso que los demás titulares se conocerán a la hora de saltar al campo de juego, pero de acuerdo a lo que se ha visto en los entrenamientos, México echará mano de lo mejor de su repertorio.

Así que en la portería iniciará Luis Malagón en la portería; Rodrigo Huescas por derecha, César Montes y Johan Vázquez en la central y por izquierda Jesús Gallardo; mientras que en la contención aparecerá Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Erick Sánchez u Orbelín Pineda, mientras que adelante la tercia de atacantes se integrará con Hirving Lozano y Alexis Vega adelante de los dos medios escudos y adelante Raúl Jiménez.

Sin duda una alineación que parece sensata y con lo mejor del repertorio de México, porque hay quien dice que Aguirre al final podría decidirse por dos centros delanteros con Santiago Giménez y Raúl Jiménez, mandando a Marcel Ruiz atrás de ellos como media punta, siendo sacrificado Alexis Vega, pero todas esas dudas se disiparán momentos antes del encuentro.

Las razones de mandar a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Javier Aguirre también aclaró las dudas respecto a si no era un retroceso en la carrera de Gilberto Mora ir al Mundial Sub 20 donde está actualmente concentrado para viajar a Chile o haber sido convocado para la mayor para estos encuentros y el técnico de México dijo que se decidió lo mejor para el proceso de crecimiento del jugador.

“Gilberto Mora es un chico que va bien en su desarrollo, es un chavo que está bien arropado, por su familia y representante, gente que lo cuida mucho. Entonces nos sentamos Andrés Lillini, coordinador de las selecciones menores, Duilio Davino y yo, para decidir cuál era lo mejor para su desarrollo de Gil y decidimos que fuera con chicos de su edad y que siguiera con su proceso de crecimiento”.

Aguirre también añadió que: “Mora es un diamante en bruto y perdón por esta metáfora, pero el chico está en este proceso de crecimiento, es cierto que adelantó pasos porque la mayor le vino de repente, pero su talento lo puso a la par de los que tienen 100 partidos en el Tricolor y entonces creemos que debe ir acorde a su crecimiento”, concluyó

