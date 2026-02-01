Carlos Alcaraz derrota a Djokovic en Australia y completa el grand slam a los 22 años

El español Carlos Alcaraz ganó tres sets seguidos luego de haber perdido el primero para derrotar a Novak Djokovic en la final del Australian Open 2026 y así agregó historia a su impresionante palmarés tenístico.

Alcaraz se impuso a Djokovic en poco más de tres horas con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para completar el grand slam en su carrera, el hombre más joven de la historia en hacerlo con tan solo 22 años.

De paso, el tenista nacido en Murcia le impidió al legendario Djokovic llegar a 25 títulos del Grand Slam, lo que hubiera sido un nuevo récord por encima de la australiana Margaret Court.

Como referencia, Rafael Nadal completó el grand slam de su carrera a los 24 años. Ninguno otro lo hizo antes de los 27 años. Alcaraz, el No. 1 del mundo, es el absoluto rey del tenis actual.

Alcaraz lo hizo en Melbourne con una demostración de potencia, velocidad, versatilidad y consistencia en sus tiros contra un hombre 16 años mayor que él. Djokovic pareció lidiar durante el partido con una molestia de la cadera o la pierna, incluso requiriendo asistencia médica en el tercer set.

WHAT A POINT FROM CARLOS ALCARAZ 😮‍💨



Rafael Nadal had to show some love 👏



Catch the end of Alcaraz-Djokovic on ESPN and the ESPN App NOW pic.twitter.com/n4KloRkkdO — ESPN (@espn) February 1, 2026

Luego del espectacular primer set de Djokovic, Alcaraz se adueñó de la pista, con numerosas jugadas que hicieron ponerse de pie al público en la Rod Laver Arena. El serbio cometió muchos errores no forzados entre el segundo y el trecer set.

“Creo que la mejor manera de describirlo es histórico, legendario”, dijo Djokovic acerca del triunfo de Alcaraz durante la ceremonia de premiación, antes de bromear: “Estoy seguro que nos enfrentaremos muchas veces más en los siguientes 10 años”.

Noticia en desarrollo.