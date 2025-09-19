Andre Agassi sorprende con elogios a Carlos Alcaraz y una comparación con el Big 3

La Laver Cup regresa con su octava edición desde que fue creada en 2017 y lo hace con novedades en los banquillos. Andre Agassi será el capitán del equipo del Resto del Mundo, mientras que Europa estará dirigido por Yannick Noah. El torneo, que reúne a grandes figuras del tenis en un formato por equipos, se disputará con un interés renovado debido a estos cambios de liderazgo.

En la antesala de su debut como capitán, Agassi, ocho veces campeón de Grand Slam y ganador de los cuatro grandes, ofreció declaraciones a la ATP. Más allá del certamen, sorprendió con sus palabras sobre Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking mundial y principal figura del equipo europeo.

“No hay ningún lugar del mundo al que vaya en el que no sea el favorito del público. Y por razones obvias. Lo que ha aportado al juego es una mezcla de la última generación que tuvimos”, aseguró el estadounidense.

Comparaciones con los mejores de la historia

Agassi fue más allá y colocó al murciano en una línea directa con los tres grandes del tenis moderno: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. “Sé que Djokovic sigue jugando, pero Carlos es como una combinación de todo el Big 3 en uno, con la velocidad que puede imprimir a la pelota, la defensa que tiene como Novak y el tacto que tiene como Federer. Ver eso en una sola persona en una pista de tenis es extraordinario”, explicó.

El exnúmero uno del mundo no fue el único en destacar al joven español. Patrick Rafter, dos veces campeón de Grand Slam, también elogió sus cualidades: “Es uno de los jugadores más explosivos y dinámicos que ha visto nunca este deporte. Le he visto jugar en directo varias veces, pero estar ahí abajo, en la pista, junto a él, será algo especial. Es capaz de generar potencia desde cualquier lugar y nadie más tiene esa capacidad. Probablemente, sea uno de los mejores tenistas en movimiento que hemos visto nunca en el tenis. Esa combinación es bastante impresionante, además de que domina todos los golpes”.

Alcaraz, con apenas 22 años y dueño de seis títulos de Grand Slam, debutará en esta edición de la Laver Cup el sábado 20 de septiembre. Su estreno será en dobles junto a Jakub Mensik, frente a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen.

La expectativa por verlo en acción es alta, sobre todo después de los elogios que lo sitúan ya como una figura destinada a marcar época.



