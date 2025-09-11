Rafael Nadal cree que Carlos Alcaraz puede ser el mejor de la historia

Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas en la historia, cree que Carlos Alcaraz puede convertirse en el mejor de todos los tiempos.

“Evidentemente puede. La carrera parece que va encaminada a que sea algo único. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números y ojalá que le respeten las lesiones y le vaya todo genial”.

“Tiene seis (‘grand slams’). Es un número increíble a su edad y ojalá que tenga todos los que pueda”, añadió.

Aunque el ex-tenista español afirmó que su era junto con Novak Djokovic y Roger Federer es diferente a la que está viviendo Carlos Alcaraz con Jannik Sinner.

“Son Sinner y Carlos y nosotros fuimos nosotros, y ya está. Al final, cada cual tiene que vivir su historia, cada historia es diferente y no hay por qué estar comparando todo el día (…) Disfrutemos de esa gran rivalidad y dejemos de comparar”, dijo Nadal en un evento de golf en El Escorial en Madrid.

One of the greatest baseline overheads you'll see, courtesy of Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/JTh2A9GCOL — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Rafael Nadal cree que Carlos Alcaraz aún tiene margen de mejora

Nadal recomendó al tenista murciano “disfrutar del momento, que es brillante, y seguir trabajando para cumplir objetivos, mejorar, entrenar cada día con ilusión de ser mejor en algo”.

“Porque aunque seas el mejor del mundo, siempre hay margen de mejora en cosas y esa es la motivación diaria. Disfrutar del día a día y después ya veremos cómo evoluciona todo. En la vida, es muy importante los objetivos y tienes que tenerlos a corto, medio y largo plazo”, reflexionó.

Discrepó en parte del consejo dado por Federer a Alcaraz de que piense en un futuro próximo de cinco años. “Yo cinco años no lo veo muy corto plazo. Cinco años son muchos y más en el tenis, que en cualquier momento las cosas pueden cambiar de manera drástica”, remarcó.

Para el ganador de 14 títulos en Roland Garros, Alcaraz está haciendo “una carrera impresionante y es un jugador muy especial”. “Lo sabíamos desde hace años, pero se va confirmando con el tiempo. Va mejorando en lo que es una carrera impresionante y muy feliz por él”, prosiguió.

