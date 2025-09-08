window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz tras llevarse dos Grand Slams en 2025?

Carlos Alcaraz es uno de los tenistas con más títulos de Grand Slams a los 22 años de edad

Carlos Alcaraz, of Spain, kisses the championship trophy after defeating Jannik Sinner, of Italy, in the men's singles final of the U.S. Open tennis championships, Sunday, Sept. 7, 2025, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Carlos Alcaraz ganó dos Grand Slams en 2025. Credit: Kirsty Wigglesworth | AP

By  Reinaldo Oliveros

Carlos Alcaraz se coronó este domingo campeón en el US Open 2025 y aumentó sus ganancias por encima de $50 millones de dólares en su carrera.

Alcaraz obtuvo un premio de $5 millones de dólares tras derrotar en cuatro sets a Jannik Sinner en Flushing Meadows por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4-. Este es un aumento en comparación a 2024 cuando se otorgaba $3,6 millones de dólares.

El joven tenista murciano, quien a sus 22 años es el número 1 de la clasificación de la ATP y ganador ya de 23 títulos como profesional acumula $53,486,628 dólares. 

En 2025 son $15,631,652, según los datos hechos públicos por la propia Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Jannik Sinner queda detrás de Alcaraz en premios

La rivalidad con Sinner, también en cuanto a ganancias, se decanta del lado de Alcaraz a pesar de que el tenista italiano es un año y 10 meses mayor. 

Sinner, quien llevó 20 trofeos en el circuito a sus vitrinas incluyendo cuatro de categoría major, se embolsó hasta la fecha $48,779,987 dólares $11,535,053 esta temporada.

Djokovic, Nadal y Federer, los tres que más han ganado

El tenista con más ganancias por resultados es el serbio Novak Djokovic, aún en activo a sus 38 años. El de Belgrado acumula $190,194,053 dólares, con $4,660,133 desde el mes de enero.

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, ambos ya retirados, se embolsaron $134,946,100 y $130,594,339 en premios a lo largo de sus respectivas carreras.

Djokovic va por vigésimo tercera temporada en el circuito desde 2003, Nadal estuvo 24 de 2001 a 2024 y Federer 25 entre 1997 y 2021 mientras que Carlos Alcaraz lleva un lustro en él.

