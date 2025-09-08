¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz tras llevarse dos Grand Slams en 2025?

Carlos Alcaraz se coronó este domingo campeón en el US Open 2025 y aumentó sus ganancias por encima de $50 millones de dólares en su carrera.

Alcaraz obtuvo un premio de $5 millones de dólares tras derrotar en cuatro sets a Jannik Sinner en Flushing Meadows por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4-. Este es un aumento en comparación a 2024 cuando se otorgaba $3,6 millones de dólares.

El joven tenista murciano, quien a sus 22 años es el número 1 de la clasificación de la ATP y ganador ya de 23 títulos como profesional acumula $53,486,628 dólares.

En 2025 son $15,631,652, según los datos hechos públicos por la propia Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Jannik Sinner queda detrás de Alcaraz en premios

La rivalidad con Sinner, también en cuanto a ganancias, se decanta del lado de Alcaraz a pesar de que el tenista italiano es un año y 10 meses mayor.

Sinner, quien llevó 20 trofeos en el circuito a sus vitrinas incluyendo cuatro de categoría major, se embolsó hasta la fecha $48,779,987 dólares $11,535,053 esta temporada.

Djokovic, Nadal y Federer, los tres que más han ganado

El tenista con más ganancias por resultados es el serbio Novak Djokovic, aún en activo a sus 38 años. El de Belgrado acumula $190,194,053 dólares, con $4,660,133 desde el mes de enero.

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, ambos ya retirados, se embolsaron $134,946,100 y $130,594,339 en premios a lo largo de sus respectivas carreras.

Djokovic va por vigésimo tercera temporada en el circuito desde 2003, Nadal estuvo 24 de 2001 a 2024 y Federer 25 entre 1997 y 2021 mientras que Carlos Alcaraz lleva un lustro en él.

