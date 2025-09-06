Sabalenka consolida su dominio en pista dura y retiene el US Open

Aryna Sabalenka confirmó este sábado que es la jugadora más dominante en canchas rápidas. La bielorrusa se coronó campeona del US Open por segundo año consecutivo al vencer a Amanda Anisimova en dos sets, 6-3 y 7-6(3), en un partido que duró una hora y 34 minutos.



Con este resultado, alcanzó el cuarto título de Grand Slam en su carrera y cerró con éxito una temporada en la que había sufrido varias decepciones en instancias finales.

El triunfo también tiene un peso histórico. Sabalenka es la primera tenista en revalidar el título en Nueva York desde que Serena Williams lo hiciera tres veces seguidas entre 2012 y 2014. Además, suma seis finales consecutivas en pista dura, entre Melbourne y el US Open, con cuatro victorias.

Una final marcada por la revancha de Sabalenka

El choque tenía condimentos extra. Anisimova, número 9 del mundo y originaria de Freehold Township (Nueva Jersey), llegaba motivada por jugar prácticamente en casa y por haber derrotado a Sabalenka en Wimbledon este mismo año. De hecho, la estadounidense dominaba el historial previo con seis triunfos en nueve enfrentamientos.

El arranque fue prometedor para la local. Tras un inicio dubitativo, se sacudió la presión y llegó a colocarse con un “break” arriba. Pero la reacción de Sabalenka fue inmediata: ganó cuatro juegos seguidos y cerró el primer set 6-3, cometiendo apenas cuatro errores no forzados frente a los 15 de su rival.

La segunda manga fue más equilibrada. Sabalenka se adelantó pronto y llegó a tener la oportunidad de sentenciar con 5-4 y saque, aunque cedió el “break” y el partido se fue al desempate. Allí volvió a mostrarse implacable: la bielorrusa había ganado sus últimos 19 “tie-breaks” y mantuvo la racha. Anisimova apenas pudo resistir.

“Siento que hoy no luché lo suficiente por mis sueños”, admitió la estadounidense después de la derrota.

Ranking y premios

El título refuerza a Sabalenka en la cima del ranking WTA con 11.225 puntos, lejos de Iga Swiatek (7.933) y Coco Gauff (7.874). Anisimova, por su parte, escaló al cuarto puesto, la mejor clasificación de su carrera, con 5.159 unidades.

En lo económico, la campeona se embolsó 5 millones de dólares, el premio más alto entregado en un Grand Slam. La finalista recibió $2,5 millones.

“Todas esas duras lecciones han valido la pena por este momento, ahora mismo estoy sin palabras”, declaró una emocionada Sabalenka tras levantar el trofeo en Nueva York.

