Zverev logra su primer Grand Slam tras superar a Cobolli en Roland Garros

Alexander Zverev puso fin este domingo a una larga búsqueda en los torneos más importantes del tenis al conquistar por primera vez un título de Grand Slam. El alemán derrotó al italiano Flavio Cobolli en la final de Roland Garros por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1, después de cuatro horas y 16 minutos de juego sobre la arcilla parisina.

La victoria permitió al número tres del mundo romper una barrera que se le había resistido en anteriores oportunidades. Tras las finales perdidas en Roland Garros hace dos años, en el Abierto de Estados Unidos de 2020 y en Australia el año pasado, el tenista de Hamburgo finalmente logró levantar el trofeo más importante de su carrera.

Al concluir el encuentro, ambos finalistas se abrazaron en la red. La amistad que mantienen fuera de las pistas contrastó con la exigente batalla deportiva que protagonizaron durante más de cuatro horas. Zverev terminó tendido sobre la tierra batida mientras celebraba una conquista que perseguía desde hace años.

Una final de resistencia y errores

El duelo estuvo marcado por la intensidad y la capacidad de resistencia de ambos jugadores. Ninguno logró imponer su mejor versión de forma constante, lo que derivó en numerosos intercambios prolongados y una elevada cantidad de errores no forzados.

Cobolli acumuló 65 errores por 54 de Zverev, cifras que reflejan las dificultades que enfrentaron ambos para sostener la regularidad durante los momentos decisivos. Aun así, el italiano logró mantenerse con vida en varias ocasiones, remontando desventajas y llevando el partido hasta un quinto set.

La diferencia terminó apareciendo en el tramo definitivo. El alemán aprovechó su mayor experiencia en este tipo de escenarios para inclinar el partido a su favor. Cobolli, que nunca antes había superado los cuartos de final de un Grand Slam, resistió durante gran parte de la final, aunque terminó cediendo cuando el desgaste físico y mental comenzó a pasar factura.

La edición de Roland Garros estuvo condicionada por la ausencia del español Carlos Alcaraz, ganador de las dos anteriores ediciones y fuera del torneo por lesión. También quedaron eliminados antes de la final el número uno del mundo, Jannik Sinner, y Novak Djokovic, quien buscaba ampliar su récord de títulos de Grand Slam.

El premio a la perseverancia

La consagración de Zverev representa el título número 25 de su carrera profesional. En su palmarés ya figuraban siete trofeos de categoría Masters 1000, aunque ninguno tenía el peso simbólico de un Grand Slam.

Curiosamente, se trata de su primera conquista de la temporada. El alemán había sumado 35 victorias durante el año, 20 de ellas sobre tierra batida, pero todavía no había conseguido levantar un trofeo. Además, sus cuatro derrotas sobre arcilla en 2026 habían llegado frente a rivales italianos, una tendencia que logró revertir en la final frente a Cobolli, a quien también había vencido previamente en el torneo de Madrid.

Para el italiano quedó el mérito de alcanzar la final de Roland Garros y de intentar devolver a su país el título parisino medio siglo después de la consagración de Adriano Panatta, encargado de entregar el trofeo al campeón.

Tras el partido, Rafael Nadal felicitó públicamente a Zverev por el logro conseguido en París. El extenista español escribió: “¡Felicidades, Zverev por ganar Roland Garros”.

Congratulations, @AlexZverev on winning @rolandgarros! ? So well deserved after all the hard work and perseverance. You’ve been chasing your first Grand Slam for a long time, and you absolutely deserve it!



And congratulations to Flavio as well for a fantastic tournament! ?? pic.twitter.com/opIe77jaj8 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 7, 2026

“Tan merecido después de todo el trabajo duro y la perseverancia. Has estado persiguiendo tu primer Grand Slam durante mucho tiempo, ¡y absolutamente lo mereces!”, añadió Nadal.

El ganador de catorce títulos en Roland Garros también dedicó unas palabras al finalista italiano. “Y felicitaciones también a Flavio (Cobolli) por un torneo fantástico!”, expresó el español en sus redes sociales.

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