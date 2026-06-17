Argentinos en Los Ángeles se rinden ante Messi 

Una verdadera locura se vivió en el Mercado Buenos Aires de Van Nuys, donde centenares de aficionados argentinos pasaron del susto inicial de un gol anulado a Argelia, a la consolidación de una victoria convincente de 2-0 frente a Argelia.

“Messi es un genio, hoy ha logrado un triplete espectacular”, describió Pamela Castro, nacida en Buenos Aires. “Cuando nos anotaron el gol [a cargo del argelino Fares Chaibi, al minuto 6] sentí que se me salía el corazón”. La anotación fue invalidada por fuera de lugar, como de igual forma se le anuló un gol a Lionel Messi, un minuto antes.

“Messi otra vez”, expresó Jennifer Grana, quien dijo que sus padres, Margarita y Erasmo Grana, la trajeron de pequeña de Argentina a Estados Unidos. “Muchos decían que el Mundial de Qatar [2022] había sido lo último que haría y mire que se echado a la selección a su espalda”.

Lionel Messi, de 38 años es la máxima estrella de la Major League Soccer con el Inter Miami, se convirtió en el héroe de la selección que comanda Lionel Scaloni, tras vencer en tres ocasiones a Luca Zidane, guardameta del Granada FC, quien es hijo de la leyenda Zinedine Zidane.

Empleados del Mercado Buenos Aires al frente de las pinturas de Diego Armando Maradona y Lio Messi.



Messi, ganador de ocho balones de oro, seis zapatos de oro de Europa y ocho veces nombrado mejor jugador de FIFA prendió la locura cada vez que tocó el balón y los hinchas le agradecieron la magia de su zurda privilegiada.

“Lo mejor que tiene Argentina es Messi”, comentó Agustín Occhiuzzo, propietario de un negocio de renta de automóviles en Los Ángeles. “Creo que tenemos una excelente selección para defender la Copa del Mundo”. A él le acompañó en el Mercado Buenos Aires del Valle de San Fernando, su novia, Honey Kim.

La selección Albiceleste de Leonel Scaloni obtuvo su decimosegundo triunfo en sus últimos 17 partidos en fase de grupos de los mundiales. Lo conquistó en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

“¡Oleé, Oleé, Oleé. Argentina, cada día te quiero más!”, entonaron una y mil veces las desgañitadas voces de los hinchas de la albiceleste.

Una fiesta se vivió en el Mercado Buenos Aires de Van Nuys.

Y al ritmo de la batucada que presentaron los iranies y James Majid con tambor y pandero entonaron: “¡Vamos, vamos Argentina. Vamos, vamos a ganar que esta barra quilombera, no te deja, no te deja de alentar!”

“El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, el estadio se estremece, cada vez que la Argentina hace un gol”, mientras que el joven israelita Coby Niego, hijo de madre argentina bailaba en medio de las mesas del restaurante, que tuvo sobrecupo, en el primer partido del Grupo J.

Fernando Rincón, hijo de padres mexicanos, quien acudió al evento con su familia e hijos alabó el “estupendo” desempeño de Argentina.

“Ellos hicieron lo que quisieron con Argelia porque quieren ser campeones otra vez, y creo que van a lograrlo”, dijo.

“Messi tiene casi mi edad. No sé cómo lo hace, pero es un don el fútbol. Él es el cráneo de la selección. Que Dios evite que algo le pase porque lo necesitamos”, consideró Francesco Molica, oriundo de Buenos Aires.

Los argentinos celebraron el debut contundente del campeón defensor.

Agregó que, más allá de la individualidad de Messi, de igual forma se convirtió en Kansas City en el líder de Argentina como la lideró para ganar el Mundial de Qatar.

Para Molica, dueño de una compañía de cantineros en el Valle de San Fernando, la verdad de Argentina se vendrá en las eliminatorias directas.

“Por ahora estamos estables, pero vamos partido a partido, con cabeza fría y humildad”, dijo, al tiempo que menciono como rivales de mayor peligrosidad para Argentina, a los combinados de Francia, Portugal y Brasil.

La buena comida no podía faltar.

“Son rivales serios, pero Brasil y Alemania siguen siendo especialmente fuertes. No hay que subestimar a nadie”, concluyó.

Y, para celebrar la noche en el restaurante del Mercado Buenos Aires, él y sus amigos, Frank Andino, Alex Gattas y Eri Arrieta, ordenaron un clásico asado argentino con vino tinto Malbel 2022.

El próximo partido de Argentina será el 27 de junio frente a la selección de Jordania.