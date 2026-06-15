Triunfo de México contra Sudáfrica marcó récord de audiencia también en inglés

El Mundial de 2026 apenas dio sus primeros pasos y ya comenzó a romper marcas fuera del terreno de juego. El partido inaugural entre México y Sudáfrica se convirtió en la transmisión más vista en inglés en Estados Unidos para un encuentro de apertura de una Copa del Mundo, ampliando el impacto que ya había mostrado en las mediciones de audiencia en español.

La victoria mexicana por 2-0, emitida a través de Fox, Fox One y Tubi, alcanzó una audiencia total de 7,1 millones de espectadores y estableció una nueva referencia para este tipo de encuentros en el mercado estadounidense.

La cifra desplazó el registro anterior correspondiente al Mundial de 2022, cuando 2,8 millones de personas siguieron el duelo inaugural entre Qatar y Ecuador.

El alcance del encuentro también dejó otra marca relevante: pasó a ser el partido de fase de grupos de una Copa del Mundo más visto en inglés dentro de Estados Unidos sin participación de la selección estadounidense. El interés generado por el estreno del torneo quedó reflejado además en un pico de audiencia de 9,1 millones de espectadores durante el desarrollo del encuentro.

El arranque del torneo rompe récords en ambos idiomas

Los datos de audiencia del debut de México se suman a otro registro histórico conseguido desde el lado hispano de la cobertura.

El mismo encuentro entre México y Sudáfrica ya había establecido una marca sin precedentes en español al reunir una entrega total de audiencia de 12,1 millones de espectadores entre Telemundo, Peacock y las plataformas de streaming de Telemundo.

Ese volumen convirtió al partido en el encuentro mundialista más visto en español de todos los tiempos. También pasó a encabezar el listado como el juego inaugural con mayor audiencia sin importar el idioma y como el encuentro de fase de grupos más seguido que no contó con la presencia del equipo de Estados Unidos.

En el terreno digital también aparecieron nuevos registros. El duelo quedó como el partido de México con mayor consumo vía streaming y como el compromiso de fase de grupos con más reproducciones en español.

Mientras las plataformas y cadenas registraban cifras históricas, la selección mexicana respondió en la cancha con una actuación que también tuvo valor deportivo. El triunfo por 2-0 puso fin a la racha sin victorias del conjunto mexicano en partidos inaugurales de Copas del Mundo.

Estados Unidos también dejó su propia huella en el inicio del torneo. La victoria por 4-1 frente a Paraguay reunió 15,9 millones de espectadores en inglés, más del doble del récord anterior de 7,7 millones alcanzado en 2022.

Ese encuentro tuvo un pico de 18,8 millones de espectadores entre las 10:45 p.m. y las 11:00 p.m. del Este y además se convirtió en el partido más reproducido por streaming en inglés para la selección estadounidense, con 1,1 millones de espectadores.

Con apenas los primeros días de competencia disputados, el Mundial 2026 ya comenzó a establecer nuevas referencias de consumo televisivo y digital en Estados Unidos.

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