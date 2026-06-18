Mundial 2026: resultados de los juegos del 17 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 18 de junio

El Mundial de 2026 ya tuvo la primera participación de todas las selecciones. Portugal, Inglaterra y Colombia fueron las últimas en ver acción. Comienza la segunda vuelta con un nuevo partido de la selección mexicana. Repasa los duelos de este jueves 18 de junio.

Por el Grupo K, la Portugal de Cristiano Ronaldo tuvo muchos problemas con la República Democrática del Congo. El Estadio Houston fue el escenario del empate 1-1 con goles de Joao Neves y Yoane Wissa. En el segundo duelo del grupo Colombia venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Los cafeteros lideran la tabla.

Por el Grupo L hubo un gran partido entre Inglaterra y Croacia. A pesar de que finalizaron 2-2 en los primeros 45 minutos, los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford le dieron el triunfo al conjunto inglés en el Estadio Dallas.

El otro duelo de este grupo fue la dolorosa caída de Panamá. El conjunto de Concacaf cayó ante Ghana por un gol de Caleb Yirenkyi en el 90+5. Esta derrota se desarrollo en el Estadio Toronto. Panamá complica su clasificación.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 18 de junio

Continua la acción en la Copa del Mundo 2026. En el Grupo A y B se jugará el segundo partido. Estos dos primeros sectores comenzarán a tomar forma.

El Grupo A abrirá con el duelo entre México y Corea del Sur. Este es un partido que se jugará en el Estadio Guadalajara. Ambas selecciones ganaron en su primer encuentro; el otro partido será disputado en el Estadio Atlanta. La República Checa y Sudáfrica intentarán reponerse de sus derrotas en la primera jornada.

En el Grupo B todo está empatado. Ninguna selección se sacó ventaja. Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en un partido que se disputará en el Estadio Los Ángeles; el otro duelo de la jornada enfrentará a Qatar y Canadá. Los canadienses buscarán su primera victoria en el Estadio BC Place Vancouver.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica

Horario en Estados Unidos: 12:00 horas ET y 09:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Canadá vs. Qatar

Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

México vs. Corea del Sur

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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