Mundial 2026: Se acerca el debut de Neymar; el astro ya entrenó con sus compañeros

La espera parece llegar a su fin para Neymar y la selección de Brasil. El delantero del Santos completó este miércoles su primer entrenamiento junto al resto del grupo desde el inicio de la concentración para el Mundial 2026, una noticia que alimenta la expectativa de verlo nuevamente en acción durante el partido frente a Haití correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

Em campo de novo!

Hoje @neymarjr volta a treinar com bola, nos gramados, também participando do aquecimento com a Seleção pela primeira vez nessa Copa! ??

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On the pitch once again!

Today Neymar Jr. trains with the ball, on the field, also warming up with his team for the first? pic.twitter.com/hPMN3YXN2C — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) June 17, 2026

El atacante, que permanecía fuera de actividad desde el 17 de mayo debido a una lesión en el gemelo derecho, se mostró recuperado y con buen ánimo durante la práctica realizada en Morristown, Nueva Jersey, donde Brasil prepara sus próximos compromisos mundialistas.

Neymar reaparece en público y genera ilusión en Brasil

La presencia del número 10 fue una de las grandes noticias de la jornada en el campamento brasileño. Neymar apareció sonriente en las instalaciones de entrenamiento acompañado por Marquinhos y Raphinha, dos de los referentes actuales de la plantilla.

“¿Me extrañaban?”, preguntó el futbolista a los periodistas y fotógrafos presentes, protagonizando uno de los momentos más comentados del entrenamiento.

Su regreso también fue celebrado por sus compañeros, quienes lo recibieron con aplausos y bromas durante los primeros minutos de la sesión.

Aunque el martes ya había trabajado sobre el césped, aquella práctica se realizó de manera individual. Este miércoles fue la primera vez que completó ejercicios al parejo del resto del grupo.

¿Jugará Neymar contra Haití en el Mundial 2026?

La evolución física del delantero abre la puerta a una posible participación frente a Haití, aunque dentro del cuerpo técnico mantienen cautela respecto a su condición.

La prioridad de Carlo Ancelotti es evitar cualquier recaída y administrar cuidadosamente los minutos del atacante, quien llega después de varias semanas de recuperación.

Pese a ello, el simple hecho de verlo nuevamente integrado a la dinámica colectiva representa una noticia alentadora para una selección que aspira a pelear por el título del Mundial 2026.

Danilo destaca el impacto que puede tener Neymar

Uno de los futbolistas que valoró públicamente el regreso del delantero fue Danilo, quien destacó la influencia que puede ejercer incluso antes de tocar el balón.

“Nos puede ayudar un montón, solo por el mero hecho de estar en la cancha puede desequilibrar todo lo que ha preparado el adversario”, afirmó el lateral brasileño.

El defensor también expresó su deseo de que Neymar alcance su mejor versión física durante la competición.

“Por donde ha pasado ha demostrado su calidad“, añadió.

Las declaraciones reflejan la confianza que existe dentro del vestidor en torno a la figura del atacante, considerado uno de los líderes del grupo por experiencia y talento.

La lesión que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo

La incertidumbre sobre la participación de Neymar comenzó el pasado 17 de mayo, cuando sufrió una lesión durante un encuentro del Brasileirão, apenas un día antes de que Carlo Ancelotti anunciara la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

Inicialmente, el Santos informó que el jugador presentaba únicamente un edema muscular. Sin embargo, estudios posteriores realizados por la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) revelaron una lesión de grado II, con un periodo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

A pesar de ello, Ancelotti decidió mantenerlo dentro de la lista de convocados, convencido de que su experiencia podría resultar determinante durante el torneo.

Un regreso esperado tras una larga ausencia con Brasil

Más allá de la lesión muscular reciente, Neymar también busca recuperar continuidad con la camiseta brasileña después de un largo periodo alejado de la selección.

El delantero no disputa un partido con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla durante un encuentro de eliminatorias mundialistas frente a Uruguay.

Ahora, con el alta médica cada vez más cerca y entrenando nuevamente junto a sus compañeros, la gran incógnita es si el máximo referente ofensivo de Brasil podrá sumar minutos ante Haití y comenzar su camino en el Mundial 2026.

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