Deportan a un migrante de Belice que ayudó a liderar la huelga de hambre en Adelanto

Kyon Shakeel Swaso, uno de los principales organizadores de la huelga de hambre que se lleva a cabo en el Centro de Detención de Adelanto, ha sido deportado a Belice tras una serie de traslados a distintos centros de detención en Texas y Luisiana, según representantes de la Coalición de Inland para la Justicia de los Inmigrantes (IC4IJ) y del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef), quienes han estado en contacto con él.

Esta semana se cumple un mes desde que docenas de personas en Adelanto y en Desert View Annex iniciaron una huelga de hambre liderada por Swaso y otros inmigrantes detenidos en respuesta al reporte sobre las condiciones de los centros de detención, publicado por el Departamento de Justicia de California, en el que se revelaron condiciones inhumanas que, según el reporte, no cumplen ni con los propios estándares de ICE.

“La deportación de Kyron Swaso representa un intento preocupante de silenciar los testimonios de primera mano sobre las condiciones que se viven en los centros de detención de migrantes en todo el país. Es imposible garantizar un proceso legal significativo, la transparencia y el respeto a la dignidad humana cuando el gobierno federal sigue separando a las personas de sus comunidades y ocultándolas de la vista del público”, dijo Esmeralda Santos, organizadora principal de IC4IJ. “Exigimos que ICE y todos los funcionarios responsables rindan cuentas por las medidas que atentan contra los derechos humanos fundamentales y la supervisión”.

Kyon Shakeel Swaso quien fue detenido en Adelanto y luego deportado a Belice. Imagen orginalmente publicada en L.A. TACO con el permiso de Swaso. Crédito: L.A. TACO | Cortesía

La deportación de Swaso se produce apenas 11 días después de que expresara públicamente su preocupación por las condiciones del centro ante miembros del Congreso, Judy Chu, Pete Aguilar y Jimmy Gomez. Ese primero de junio se les entregó a los miembros del Congreso una petición firmada por 150 personas detenidas en el centro de detención de ICE de Adelanto, en la que se detallaban las malas condiciones del centro ubicado en el condado de San Bernardino.

Unos días después de la visita, representantes de IC4IJ, ImmDef y Shut Down Adelanto, entre otros, fueron alertados por los participantes de la huelga de hambre sobre las represalias a las que empezaron a ser sometidos por hablar públicamente de las condiciones en el centro de detención.

Las represalias que describieron consistían, según ellos, en que los guardias se burlaban de los detenidos con burritos —un alimento que no se sirve con frecuencia, pero que se los pasaban por enfrente para antojarlos—, entraban a las celdas de los participantes y los sacaban a rastras para ponerlos en aislamiento, cortaban las llamadas cuando los participantes intentaban comunicarse con sus familiares e incluso presentaron cargos contra Swaso.

Según IC4IJ, esto también incluyó el castigo de seis personas, sometidas a segregación disciplinaria por 60 días, lo que, por lo general, implica la separación de estas personas de la población general y su traslado a una unidad de aislamiento para ser sometidas a confinamiento solitario.

En un correo electrónico enviado a La Opinión, DHS sostuvo que las acusaciones son falsas y que el Sr. Swaso fue trasladado al Campamento East Montana el 8 de junio como parte de su proceso de expulsión y fue deportado el 12 de junio.

“Las acusaciones de que el traslado y la deportación de Kyron Shakeel Swaso violaron una orden del Tribunal del Distrito Central de California son FALSAS. Sus abogados no presentaron ninguna orden que exigiera notificación previa de la expulsión o del traslado en este caso”, dijo un representante de DHS. “No hay ninguna huelga de hambre en Adelanto. Nadie está siendo maltratado”.

De acuerdo con un comunicado de ImmDef, el Sr. Swaso fue trasladado sin previo aviso desde California al Campamento East Montana, en El Paso, Texas, y posteriormente al Centro Correccional Winn, en Luisiana.

Defensores de los inmigrantes organizaron una protesta, mejor conocida como un “die-in”, en el centro de Los Ángeles, en solidaridad con las personas que participan en una huelga de hambre en los Centros de Detención de Adelanto. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

De acuerdo con ImmDef, la Orden General N.º 26-05 del Tribunal del Distrito Central, el gobierno debe notificar al solicitante, a su abogado y al tribunal con al menos dos días hábiles de antelación su intención de trasladar al solicitante fuera del Distrito Central de California. Los organizadores dicen que ni el tribunal ni el abogado ni el propio Sr. Swaso recibieron notificación alguna de los traslados.

ImmDef afirmó que presentó una suspensión de la expulsión y una moción de reapertura para continuar con el proceso, pero el 12 de junio DHS confirmó a ImmDef que el Sr. Swaso había sido deportado a Belice.

“La deportación del Sr. Swaso no borra en absoluto la verdad que él intentó sacar a la luz sobre las condiciones deplorables en la prisión del ICE en Adelanto”, dijo Melissa Shepard, directora de servicios legales de ImmDef. “La administración de Trump no responde a los informes sobre condiciones abusivas con rendición de cuentas, sino con una crueldad cada vez mayor. Nos solidarizamos con los valientes huelguistas de hambre que arriesgan su salud y sus vidas para exigir dignidad básica en Adelanto”.

Entrada al centro de detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino, en marzo de 2026. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Con el objetivo de lograr una mayor transparencia, la senadora Lena González presentó (SB) 423, la Ley de Transparencia de los Centros de Detención, para mejorar el acceso a la información sobre violaciones de los derechos civiles, presuntos delitos y condiciones inhumanas en los centros de detención privados.

Específicamente, la iniciativa SB 423 modificaría la Ley de Registros Públicos de California para exigir a las agencias locales que divulguen los registros relacionados con llamadas al 911 y otras solicitudes de asistencia provenientes de centros de detención privados, información que algunos miembros de la prensa y funcionarios no han podido obtener en su totalidad.

En cuanto al Sr. Swaso, no se sabe mucho ni cómo está tras lo sucedido. Pero en una entrevista por videollamada con L.A. TACO, el señor, ya deportado a Belice, reveló que estuvo en detención por dos años, en los que ayudaba a sus compañeros con las preguntas que tenían. También revelo acusaciones graves, entre ellas el despido de dos miembros del personal de GEO Group después de que le ofrecieran ayuda y le proporcionaran información sobre el plan de Adelanto para deportarlo antes de que esto ocurriera.

También alega que, además de las condiciones en las que viven los detenidos, el propio centro maltrata a su personal, a menudo obligándolos a realizar múltiples turnos dobles porque los nuevos empleados renuncian constantemente. Por ahora, ImmDef afirmó que, aunque haya sido deportado, seguirá ayudándolo con su caso y apoyando los esfuerzos de las personas que siguen en huelga en el centro de detención de Adelanto.

“Queremos que el mundo se entere de la injusticia que está ocurriendo en este momento. Las cosas tienen que cambiar. Estamos tratando de conseguir apoyo y regresar con nuestras familias”, dijo el Sr. Swaso anteriormente. “El trato que recibimos durante la detención es político. Se transmite desde el presidente hasta las agencias. A pesar de todo lo que estamos enfrentando, la gente aquí sigue apoyándose mutuamente y permaneciendo unida”.