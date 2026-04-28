Don Mattingly será el mánager de los Philadelphia Phillies tras despido de Rob Thomson

La dirección de los Philadelphia Phillies tomó un giro inesperado en medio de un arranque de temporada complicado. El equipo decidió cesar a su mánager, Rob Thomson, tras una racha negativa que lo dejó con marca de 9-19, empatado en el último lugar de las Grandes Ligas. La medida se produce luego de una seguidilla de derrotas que incluyó 11 caídas en 12 partidos, pese a tratarse de una plantilla con alto presupuesto.

El cambio también coloca a Don Mattingly como mánager interino hasta el final de la temporada. El antiguo entrenador de banca y exdirigente de Los Angeles Dodgers asumirá el cargo en un escenario poco habitual: trabajará bajo la estructura directiva encabezada por su hijo, Preston Mattingly, gerente general del club. Según se indica, sería la primera vez en la historia del béisbol que padre e hijo coinciden como mánager y gerente general en una misma organización.

El movimiento en el banquillo llega tras una breve recuperación del equipo, que logró romper una racha de 10 derrotas consecutivas gracias a una victoria ante Atlanta, guiada por Zack Wheeler. Sin embargo, el revés del domingo volvió a dejar en evidencia el momento que atraviesa la franquicia.

Breaking: The Phillies have fired manager Rob Thomson, sources told @JeffPassan. Don Mattingly will take over as interim manager. The Athletic was first to report the news.



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Un ciclo exitoso que no resistió el mal inicio

Thomson, de 62 años, cerró su etapa con un balance de 355 triunfos y 270 derrotas. Durante su gestión, llevó a los Phillies a cuatro participaciones consecutivas en los playoffs, incluyendo la Serie Mundial de 2022, en la que cayeron frente a Houston en seis encuentros.

El dirigente canadiense había asumido el cargo en 2022 tras reemplazar a Joe Girardi y rápidamente consiguió resultados. Bajo su mando, el equipo alcanzó títulos divisionales consecutivos y se mantuvo como contendiente en la Liga Nacional. También logró una marca histórica al clasificar a la postemporada en cada una de sus primeras cuatro temporadas completas como mánager, igualando a nombres como Dave Roberts, Aaron Boone y Mike Matheny.

A pesar de ese recorrido, el desempeño reciente marcó el desenlace. La organización, que cuenta con figuras de alto perfil como Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner, no logró sostener su nivel competitivo en el inicio de campaña.

El presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, había respaldado públicamente a Thomson días antes de su despido. No obstante, la situación cambió rápidamente ante los resultados adversos. Incluso reveló que mantuvo una conversación con Alex Cora sobre la posibilidad de asumir el cargo, aunque aclaró: “Nunca llegamos a los detalles”.

Don Mattingly’s managerial record:



2011 Dodgers: 82-79 (.509)

2012 Dodgers: 86-76 (.531)

2013 Dodgers: 92-70 (.568) Lost NLCS

2014 Dodgers: 94-68 (580) Lost NLDS

2015 Dodgers: 92-70 (.568) Lost NLDS

2016 Marlins: 79-82 (.491)

2017 Marlins: 77-85 (.475)

2018 Marlins: 63-98 (.391)… pic.twitter.com/jvEFhjMrVh — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) April 28, 2026

En paralelo, el equipo ha realizado otros movimientos, como la rescisión del contrato de Taijuan Walker y la salida del jardinero Nick Castellanos en febrero, decisiones que reflejan un proceso de ajustes en la plantilla.

Mattingly, quien inicialmente no tenía intención de volver a dirigir, había señalado en su momento: “Creo que ya no tengo energía para eso”. Sin embargo, tras conversar con su familia, aceptó integrarse al proyecto, motivado también por la oportunidad de compartir la experiencia con su hijo dentro de la organización.

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