Revelan la verdadera causa de muerte de Garret Anderson: ¿qué le pasó a la leyenda de la MLB?

La muerte del exbeisbolista Garret Anderson ha conmocionado al mundo del deporte. Aunque inicialmente se pensó que había sufrido un paro cardíaco, nuevas investigaciones oficiales han revelado la verdadera causa del fallecimiento del histórico jugador de la MLB.

¿Cuál fue la causa de muerte de Garret Anderson?

La causa de la muerte de Garret Anderson fue revelada por las autoridades. El campeón de la Serie Mundial falleció a causa de una pancreatitis necrotizante aguda, informó la Oficina del Forense del Condado de Orange, según reportó TMZ. Tenía 53 años al momento de su partida.

Garret Anderson durante su etapa como juggador de Dodgers. Crédito: Lenny Ignelzi | AP

Reacción de los Angels y la MLB

Los Angels y la Major League Baseball anunciaron que Anderson murió “repentinamente” en un comunicado emitido el pasado 17 de abril. “El equipo de Los Angels está de luto por la pérdida de uno de los íconos más queridos de nuestra franquicia”, declaró el propietario del equipo, Arte Moreno, quien describió al exjugador como “una piedra angular de la organización a lo largo de 15 temporadas”.

We are shocked and saddened by the passing of Garret Anderson, a 17-year MLB veteran and a standout member of the 2002 World Series champion Angels.



A Los Angeles native, Anderson debuted with the Angels in 1994 and spent 15 of his 17 Major League seasons with the team. He… pic.twitter.com/6ZfnpClnT8 — MLB (@MLB) April 17, 2026

Qué se sabía sobre la emergencia médica

Los detalles de la emergencia médica de Anderson no se divulgaron en su momento, pero un informe de TMZ indicó que las autoridades respondieron a una llamada hecha desde la residencia del atleta en Newport Beach, California. ESPN informó que la esposa de Anderson creía, en aquel instante, que había sufrido un ataque al corazón.

El legado de Garret Anderson en el béisbol

Los Angels recordaron al fallecido por “su presencia estoica en el campo y vestuario” y afirmaron que “Garret siempre ocupará un lugar especial en los corazones de los fanáticos por su profesionalismo, clase y lealtad a lo largo de su carrera”. Anderson fue reclutado en 1990 y estuvo 15 temporadas con los Angels antes de tener breves pasos por los Atlanta Braves y los Los Angeles Dodgers. Fue seleccionado como All-Star de la MLB en 2002, 2003 y 2005. En 2016, fue incluido en el Salón de la Fama de Los Angels y durante su discurso resaltó la importancia del compañerismo. “Si respetas a tus colegas, los apoyas y les das apoyo cuando es necesario, eso significa mucho”, expresó en aquella ocasión.

The eventual game-winning hit in Game 7 of the 2002 World Series that gave the Angels their first and only World Series title



Rest in Peace, Garret Anderson ❤️ pic.twitter.com/ZEwPiMQSon — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) April 17, 2026

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