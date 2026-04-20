Dodgers pierden a Edwin Diaz, quien deberá ser operado

La rotación de relevistas de los Dodgers sufrirá una baja importante en pleno desarrollo de la temporada. El lanzador puertorriqueño Edwin Díaz será sometido a una intervención quirúrgica en el codo derecho, lo que lo dejará fuera de acción durante un periodo prolongado.

El procedimiento está programado para este miércoles en la Clínica Ortopédica Kerlan-Jobe, en California, donde se le retirarán cuerpos sueltos en la articulación. El equipo confirmó que su regreso está previsto para la segunda mitad del calendario, lo que supone una ausencia cercana a los tres meses.

Díaz, de 32 años, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días como parte del movimiento inmediato tras conocerse la necesidad de la operación. Para cubrir su lugar en el roster, la organización llamó al lanzador zurdo Jake Elder desde Triple-A Oklahoma City, quien había permitido dos carreras en poco más de cinco entradas esta temporada en ligas menores.

Rendimiento reciente y ajustes en el bullpen

La lesión llega en un momento irregular para el cerrador. En siete presentaciones durante la campaña, registra marca de 1-0 con una efectividad de 10.50. Además, acumula 10 ponches y cuatro salvamentos en cinco oportunidades. Su salida más reciente dejó señales de alerta: permitió tres carreras sin conseguir outs en una derrota ante Colorado, y ha concedido tres anotaciones limpias en cada una de sus dos últimas apariciones.

A pesar de ese rendimiento reciente, su trayectoria respalda su peso dentro del equipo. Con una carrera de diez años en las Grandes Ligas, Díaz suma récord de 29-36, una efectividad de 2.91 en 527 juegos, además de 257 salvamentos en 300 oportunidades y 849 ponches. Su historial incluye tres selecciones al Juego de Estrellas.

El relevista firmó en diciembre pasado un contrato por tres años y $69 millones de dólares con la franquicia angelina, luego de renunciar a los dos últimos años de su acuerdo anterior con los Mets de Nueva York.

Los Angeles Dodgers RHP Edwin Díaz will have surgery on Wednesday to remove loose bodies from his elbow. He is expected to return during the second half of the season. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 20, 2026

Contexto del equipo y próximos compromisos

La baja de Díaz obliga a reajustes en el bullpen de un equipo que busca mantener su competitividad como vigente campeón de la Serie Mundial por segundo año consecutivo.

El equipo tenía previsto cerrar una serie de cuatro juegos contra Colorado antes de iniciar una gira de siete encuentros que continuará con una serie en San Francisco. En ese escenario, la ausencia del cerrador representa un reto inmediato para el cuerpo técnico, que deberá redistribuir responsabilidades en la recta final de los juegos.

Mientras tanto, la organización confía en que el proceso de recuperación permita el regreso del lanzador en condiciones óptimas durante la segunda mitad de la temporada.

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