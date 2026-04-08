Miguel Rojas juega con Dodgers tras la súbita muerte de su padre

Un día después de recibir la desgarradora noticia de que su padre había fallecido de manera sorpresiva, Miguel Rojas decidió jugar este miércoles el partido de los Dodgers en Toronto porque eso es lo que su papá hubiera deseado, según dijo el veterano infielder venezolano.

Miguel Rojas, uno de los líderes de los Dodgers y héroe de la pasada Serie Mundial, tuvo una jornada llena de enormes emociones en el Rogers Centre, donde hizo muy buenas jugadas defensivas, pero también cometió una extraña pifia que marcó la diferencia para el triunfo de los Blue Jays sobre Los Ángeles por 4-3 en el último juego de la serie.

Rojas fue sacado de la alineación de los Dodgers el martes poco antes del inicio del partido debido a la muerte de su padre. El miércoles, se expresó al respecto en sus redes sociales.

El mensaje de Miguel Rojas por la muerte de su padre

“Con un inmenso dolor de parte de toda la familia Rojas, me toca hoy dejarle saber a todos los que tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con mi señor padre, Miguel Rojas ‘Micky’, que ayer 7 de abril falleció de manera repentina en horas de la tarde”, escribió el infielder en una historia de Instagram.

#Dodgers SS Miguel Rojas announced on Instagram that his father, Miguel Rojas Sr., suddenly passed away yesterday afternoon. pic.twitter.com/lQy1f9LjwB — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) April 8, 2026

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado conmigo y con toda mi familia para mostrar su cariño y dejarnos saber lo querido que mi papá fue durante toda la vida. Que Dios lo reciba en su gloria y descanse en paz”.

Shohei Ohtani, pitcher abridor de los Dodgers el miércoles contra los Blue Jays, rindió tributo a la familia Rojas al incluir en su gorra las iniciales “MR”. Ohtani y Rojas tienen una buena amistad.

Ohtani, tras el partido, expresó apoyo por su compañero: “Estoy seguro que ha sido un día difícil para ‘Miggy’. Él estuvo presente, hizo algunas muy buenas jugadas. Nosotros solo queremos asegurarnos de que se sienta bien respaldado”.

Pifia defensiva de Rojas marca la diferencia en derrota de L.A.

Por cierto, el japonés Ohtani lanzó 6 innings sin permitir carrera limpia (1 sucia) en otra excelente actuación, pero los Dodgers, jugando una defensa deficiente, dejaron ir una ventaja de dos carreras y vieron rota su racha de cinco triunfos en su gira de partidos, la cual de todos modos fue muy exitosa (5-1).

La carrera de la diferencia fue anotada en la octava entrada cuando un tiro del catcher Will Smith a segunda base no pudo ser atrapado por Rojas, quien intentaba poner fuera al corredor Andrés Giménez. En la jugada, marcada como error en el tiro del receptor, Davis Schneider anotó el 4-3.

Rojas explica por qué decidió quedarse en Toronto y jugar

Al hablar con reporteros sobre la trágica noticia y sus emociones este día, Miguel Rojas dijo que él quería jugar incluso el partido del martes, pero que el manager Dave Roberts decidió que era mejor dejarlo fuera del partido.

El jugador de 37 años reveló que platicó su padre poco antes del juego del martes y que ambos se ilusionaban por el primer partido para él en Toronto desde la Serie Mundial, cuando salvó a Los Ángeles con un épico jonrón en el noveno inning del juego 7. Sin embargo, 40 minutos antes del partido, Rojas recibió la llamada de emergencia con la noticia de que su padre había sufrido un paro cardíaco.

Rojas también explicó a reporteros que decidió quedarse con el equipo en Toronto porque no había vuelos directos a Venezuela y que volando a través de conexiones en Estados Unidos iba a ser casi imposible llegar a tiempo para el funeral de este miércoles.

“Así que decidí seguir haciendo lo que mi padre quería para mí, que es jugar béisbol”, apuntó Rojas. “Mi padre seguramente está viéndome jugar desde el mejor asiento que hay. Jugar el partido de hoy era la cosa más importante para mí”.

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