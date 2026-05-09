Luto en el béisbol: falleció a los 84 años Bobby Cox

El béisbol de las Grandes Ligas perdió este sábado a una de sus figuras históricas. Bobby Cox, legendario dirigente de los Atlanta Braves y miembro del Salón de la Fama, murió a los 84 años en Marietta, Georgia, según confirmó la propia organización.

El exmanager atravesaba complicaciones de salud desde que sufrió un accidente cerebrovascular en 2019, situación agravada posteriormente por problemas cardíacos.

La noticia generó múltiples reacciones dentro del mundo del béisbol debido a la dimensión de su legado. Cox fue protagonista de una de las etapas más dominantes en la historia moderna de las Grandes Ligas, especialmente durante la década de los 90, cuando convirtió a los Braves en una potencia constante de la Liga Nacional.

Atlanta destacó su trayectoria mediante un comunicado en el que recordó los principales logros del histórico dirigente. “Estamos profundamente conmovidos por el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro preciado timonel. Bobby fue el mejor manager que jamás haya vestido un uniforme de los Braves. Llevó a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable anillo de la Serie Mundial en 1995. Su legado como dirigente nuestro jamás será igualado”.

Cox dirigió a Atlanta durante 25 temporadas y cerró su carrera con 2.504 victorias, la cuarta cifra más alta en la historia de las Grandes Ligas. Su retiro llegó después de la campaña de 2010 y cuatro años más tarde recibió la exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown.

Una carrera marcada por títulos y récords históricos

El exmanager tomó el mando de unos Braves que ocupaban los últimos lugares en 1990 y, apenas un año después, llevó al equipo hasta la Serie Mundial frente a los Minnesota Twins. Aquella transformación marcó el inicio de una racha histórica de 14 títulos divisionales consecutivos, un récord que ninguna otra franquicia profesional había conseguido en ese momento.

La organización también resaltó la influencia que tuvo sobre jugadores, entrenadores y empleados del béisbol. “Bobby era uno de los favoritos de toda la comunidad de este deporte, especialmente de aquellos que jugaron para él. Su vasto conocimiento sobre el desarrollo de jugadores y las complejidades de dirigir fueron recompensados con el máximo premio de béisbol en 2014: su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown”.

Por su parte, al conocer la noticia, el comisionado Rob Manfred publicó un comunicado diciendo: “Bobby Cox lideró una de las épocas de mayor excelencia sostenida en la historia del béisbol. Como mánager de los Bravos, su equipo se convirtió en un referente en octubre, representando consistencia, profesionalismo y béisbol de nivel de campeonato para toda una generación de aficionados.

“Gracias a su liderazgo, su ojo para el talento y su compromiso con el desarrollo de los jugadores, Bobby contribuyó a forjar las carreras de numerosos miembros del Salón de la Fama y guió a los Bravos al primer campeonato profesional importante de Atlanta en 1995″, señaló Manfred.

Antes de convertirse en símbolo de Atlanta, Cox tuvo experiencias con otras organizaciones como New York Yankees, Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays. Precisamente con Toronto conquistó en 1985 el primer título divisional en la historia de la franquicia canadiense.

Su historia dentro del béisbol comenzó mucho antes de convertirse en dirigente. Nacido el 21 de mayo de 1941 en Tulsa, Oklahoma, pasó parte de su infancia en California y firmó con los Dodgers en 1959. Como jugador de cuadro, pasó por sistemas de ligas menores de varias organizaciones hasta llegar a las Grandes Ligas con los Yankees durante las temporadas de 1968 y 1969.

Compartió vestuario con Mickey Mantle y años después dirigiría a figuras emblemáticas como Chipper Jones. Además, estableció un récord de expulsiones como manager con 158 en temporada regular y 161 incluyendo postemporada.

Tras dejar el banquillo, continuó vinculado a Atlanta como asesor dentro de la gerencia del club y siguió siendo una presencia habitual en el estadio.

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