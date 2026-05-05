Un hombre fue asesinado en pelea tras juego de los Dodgers en San Luís

Un incidente violento registrado durante la madrugada alteró la tranquilidad en los alrededores del Busch Stadium, en St. Louis, horas después de un partido de Grandes Ligas. Un hombre de 27 años perdió la vida tras ser apuñalado en medio de una pelea ocurrida fuera del recinto deportivo.

De acuerdo con la policía local, los hechos se reportaron poco antes de las 03:00 horas del lunes, cuando agentes acudieron a una zona cercana al estadio tras recibir una alerta. En el lugar encontraron a la víctima con heridas de gravedad. El presunto agresor, un hombre de 65 años, fue retenido por las autoridades mientras continúa la investigación, reportó AP.

Ambos involucrados fueron identificados como trabajadores contratados para labores de limpieza posteriores a los juegos, sin vínculo laboral directo con la organización de los St. Louis Cardinals. La disputa, según los reportes preliminares, se originó entre ellos, sin que hasta ahora se hayan detallado las causas específicas del enfrentamiento.

“Esto podría haber ocurrido en cualquier lugar, pero lo que sucedió esta noche fue una disputa entre dos personas. Desafortunadamente, ocurrió en un lugar emblemático de San Luis”, declaró Mitch McCoy, portavoz de la policía.

🚨 ÚLTIMA HORA: Investigan incidente mortal en el Busch Stadium tras el juego entre @Dodgers y @Cardinals. 🏟️📍



Autoridades confirman la muerte de un hombre apuñalado horas después de concluir el encuentro. 🚔⚠️



La seguridad en los estadios vuelve al centro del debate. ☝️… pic.twitter.com/ajHjFVf1SA — Séptima Entrada (@septimaentrada_) May 5, 2026

Investigación en curso y postura del equipo

El equipo de los Cardinals también se pronunció sobre lo sucedido, señalando que se trató de un “altercado aislado” entre personal externo que se encontraba en las instalaciones durante la noche.

“Estamos al tanto de un altercado aislado que ocurrió entre dos individuos contratados en el lugar durante la madrugada del lunes”, indicó la organización en un comunicado. “La policía metropolitana de St. Louis fue enviada para investigar y nuestro equipo de seguridad está cooperando con el departamento en su investigación. La seguridad de nuestros aficionados, invitados y empleados sigue siendo nuestra máxima prioridad y confiamos en que nuestras medidas de seguridad en el estadio no se vieron comprometidas en absoluto anoche”.

El hecho ocurrió después del partido disputado el domingo, en el que los Cardinals cayeron 4-1 ante Los Ángeles Dodgers, cerrando una serie de tres encuentros. A pesar de lo sucedido, el calendario del equipo no sufrió modificaciones y el juego programado para el lunes frente a Milwaukee Brewers se llevó a cabo según lo previsto.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido, mientras el caso permanece bajo investigación.

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