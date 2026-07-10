Shohei Ohtani es baja para el Juego de Estrellas 2026 de la MLB

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas perderá a una de sus principales figuras. Shohei Ohtani no estará presente en el Clásico de Media Temporada que se disputará la próxima semana en Philadelphia, luego de que Los Angeles Dodgers decidieran priorizar el tratamiento de una molestia persistente en su rodilla izquierda antes del receso de la temporada.

La ausencia del japonés supone un cambio importante para el evento, ya que había sido el jugador más votado por los aficionados de la Liga Nacional y estaba programado para abrir como bateador designado titular. Además, existía expectativa por la posibilidad de verlo lanzar durante el espectáculo, una opción que finalmente quedó descartada.

La organización angelina también confirmó que Ohtani no realizará la apertura prevista para este viernes frente a los Diamondbacks de Arizona, como parte de un plan destinado a atender la lesión y prepararlo para la segunda mitad de la campaña.

Breaking: Shohei Ohtani will miss the 2026 MLB All-Star Game due to continued irritation in his left knee, the Dodgers announced. pic.twitter.com/uoQ42kXe9T — ESPN (@espn) July 10, 2026

Los Dodgers apuestan por preservar a su máxima estrella

Pese a la cancelación de su salida como lanzador y a su baja para el Juego de Estrellas, los Dodgers indicaron que el japonés permanecerá en la alineación durante el resto de la serie frente a Arizona como bateador designado. De esa forma, seguirá contribuyendo ofensivamente antes del parón del calendario.

Una vez finalicen esos compromisos, el club informó que Ohtani será sometido a “intervenciones en la rodilla”, aunque no ofreció detalles sobre el procedimiento. El objetivo, según la organización, es que llegue en las mejores condiciones posibles para afrontar la segunda mitad de la temporada.

La irritación en la rodilla izquierda acompaña al pelotero al menos desde el 11 de junio. Ante esa situación, el equipo optó por un manejo conservador para evitar que la molestia se agrave cuando se aproxima la etapa decisiva del campeonato.

Los números de Ohtani reflejan el peso que tiene dentro del plantel de Los Ángeles. En la presente temporada batea para promedio de .290, con porcentaje de embasado de .405 y slugging de .534, además de acumular 20 cuadrangulares y 56 carreras impulsadas. Sobre el montículo también ha mantenido un alto nivel, registrando efectividad de 1.79, WHIP de 0.95 y 14 aperturas que suman 85 entradas y dos tercios.

Su ausencia también deja pendiente la designación del pelotero que ocupará su lugar en el roster de la Liga Nacional, una decisión que las Grandes Ligas anunciarán en los próximos días.

El Juego de Estrellas 2026 se celebrará en el Citizens Bank Park de Philadelphia, primera ocasión en que ese estadio albergará el evento y cuarta vez que la ciudad será sede del clásico de mitad de temporada. Las actividades comenzarán el 10 de julio con el HBCU Swingman Classic y continuarán con el Juego de Futuras Estrellas y el nuevo All-Star 3-on-3 el 12 de julio.

El Home Run Derby se disputará el 13 de julio, mientras que el 14 se realizarán la tradicional Alfombra Roja y el Juego de Estrellas, en el que la Liga Nacional intentará conseguir su segundo triunfo consecutivo después de imponerse el año pasado en un histórico desempate.

Sigue leyendo:

· Falleció Bob Horner, Novato del Año de MLB en 1978

· MLB y MLBPA donan un millón de dólares a Venezuela tras los terremotos

· Jugadores hispanos de la MLB eligen a su selección favorita para ganar el Mundial 2026