Shohei Ohtani confirma el nacimiento de su segundo bebé

La ausencia de Shohei Ohtani en la alineación de Los Angeles Dodgers el viernes generó sorpresa entre los aficionados. La organización informó únicamente que la estrella japonesa estaba “alejada del equipo por paternidad”, sin ofrecer mayores detalles. Un día después, el propio jugador aclaró el motivo a través de sus redes sociales: él y su esposa, Mamiko Tanaka, dieron la bienvenida a su segundo hijo.

La noticia fue anunciada mediante una publicación en Instagram. En ella, Ohtani compartió una fotografía en la que se observan las manos y los pies del recién nacido envueltos en una manta azul. Junto a la imagen apareció un mensaje firmado por la pareja.

“Estamos nuevamente llenos de alegría por vivir este maravilloso día en nuestras vidas juntos. Gracias por haber nacido sano y salvo”, expresaron Ohtani y Tanaka. El mensaje también incluyó un agradecimiento para quienes les han brindado apoyo.

La imagen mostraba además un pequeño peluche de Decoy, el popular perro del beisbolista japonés, colocado entre los brazos del bebé. El detalle llamó la atención de muchos seguidores del jugador, quien acostumbra compartir muy poco contenido relacionado con su vida familiar.

Aunque la pareja no confirmó el sexo del recién nacido, la manta azul presente en la fotografía llevó a numerosos aficionados a especular que podría tratarse de un niño. De confirmarse, sería el segundo hijo de la familia y el primero varón, ya que su hija nació en abril de 2025.

La vida privada de Ohtani vuelve a quedar bajo resguardo

La llegada del nuevo integrante de la familia coincidió con una situación poco habitual para los Dodgers. El anuncio de la alineación del viernes se realizó más tarde de lo acostumbrado y la ausencia de Ohtani despertó preguntas entre aficionados y medios de comunicación.

El mánager Dave Roberts reconoció que conoció la noticia apenas momentos antes. Según explicó, se enteró “muy recientemente” de que el jugador volvería a convertirse en padre.

La organización espera que el japonés se reincorpore al equipo durante el fin de semana, cuando los Dodgers continúen su serie frente a Baltimore Orioles. Habitualmente, los jugadores de Grandes Ligas pueden ausentarse entre uno y tres encuentros cuando son incluidos en la lista de paternidad, aunque en esta ocasión Ohtani no apareció oficialmente en esa relación.

El anuncio también volvió a poner de manifiesto el perfil reservado que ha mantenido durante años. Ohtani nunca ha revelado públicamente el nombre de su hija y en las pocas fotografías familiares que comparte evita mostrar su rostro.

Ese mismo criterio ha marcado gran parte de su vida personal. Cuando anunció su matrimonio en 2024, sorprendió al mundo del béisbol porque nadie conocía públicamente que mantenía una relación sentimental. Inicialmente solo informó que se había casado con una mujer japonesa y evitó ofrecer más detalles.

Con el tiempo se conoció que Mamiko Tanaka había sido jugadora profesional de baloncesto. Desde entonces, ambos han mantenido la privacidad como una constante, una postura que parece continuar ahora con la llegada de su segundo hijo.

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