Los Dodgers son blanqueados y barridos por Atlanta

Los Ángeles Dodgers volvieron a caer en el Truist Park. Los Atlanta Braves, con un cuadrangular de Drake Baldwin, se llevaron el triunfo por 0-1. El conjunto argelino fue barrido en la casa de Atlanta. Yoshinobu Yamamoto cargó con la derrota.

Lo curioso del encuentro es que el primer lanzamiento fue el que condenó a Yoshinobu Yamamoto y el que le dio la victoria a los Atlanta Braves. En el pitcheo de presentación, Drake Baldwin conectó un largo cuadrangular al jardín derecho.

Drake Baldwin destroys the first pitch he sees! pic.twitter.com/BahO2ZF3tT — MLB (@MLB) August 27, 2026

Después de ese vuelacercas, Yoshinobu Yamamoto solo recibió tres hits en el juego. El lanzador japonés trabajó durante 6.1 entradas en las que ponchó a 8 bateadores y solo otorgó 1 boleto. Esta derrota es su octavo revés de la temporada.

Como contraparte está la excelsa actuación de Chris Sale. El veterano lanzador zurdo se llevó el triunfo tras su gran trabajo de 9.0 entradas. Sale mantuvo a raya a toda la ofensiva de los Dodgers durante todo el encuentro. En todo el juego, Sale solo permitió 5 hits; 11 de los 28 outs fueron por la vía del ponche.

COMPLETE GAME SHUTOUT FOR CHRIS SALE ? pic.twitter.com/e0knrAp8GD — MLB (@MLB) August 28, 2026

Los únicos bateadores que pudieron conectarle hit al zurdo fueron Feddie Freeman, Miguel Rojas, Ben Rortvedt y Mookie Betts, este último por partida doble. Sin embargo, fueron batazos aislados que no le permitieron sumar en el marcador a los Dodgers.

El próximo juego de los Dodgers será este viernes 28 de junio. El conjunto angelino se medirá a los Detroit Tigers en el Comerica Park. Los locales solo han ganado 2 de sus últimos 12 enfrentamientos. Tarik Skubal es el lanzador designado para acabar con la mala racha de los Dodgers, pero todo dependerá del despertar de su ofensiva.

Sigue leyendo

– Shohei Ohtani y la racha de los Dodgers quedaron a 90 pies de mantenerse intacta

– El mexicano Jarren Durán mostró su poder en las Grandes Ligas y le dio una victoria a Boston

– Los San Diego Padres quieren echar raíces en México

– Los Dodgers vuelven a caer ante Atlanta y esta vez ante un héroe impensado