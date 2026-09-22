Ronald Acuña Jr. será observado día a día tras salir lesionado contra los Reds

Ronald Acuña Jr. no terminó el partido de los Atlanta Braves contra los Cincinnati Reds después de recibir un pelotazo en la pierna izquierda durante la tercera entrada. Las radiografías posteriores resultaron negativas y el jardinero fue diagnosticado con una contusión, por lo que su estado será evaluado día a día.

El incidente ocurrió con los Reds arriba 1-0. Acuña tenía cuenta de 3-1 frente al derecho Brandon Williamson cuando conectó un fuerte batazo de foul que impactó en su espinilla izquierda, justo por debajo de la rodilla y por encima de la protección.

El golpe provocó que cayera al suelo. Después de incorporarse, intentó alejarse del plato por sus propios medios, aunque lo hizo lentamente y con una cojera evidente. Unos metros más adelante volvió a arrodillarse mientras recibía atención.

El fisioterapeuta de Atlanta permaneció varios minutos junto al jugador, acompañado por el mánager Walt Weiss. Después de la revisión, Acuña se dirigió directamente al vestuario local y no regresó al encuentro.

Brewer Hicklen tomó su lugar en el orden de bateo y pasó a ocupar el jardín derecho tras la salida del venezolano.

Acuña llega a la lesión en plena producción ofensiva

El momento del golpe resulta relevante para Atlanta porque Acuña había adquirido protagonismo en el cierre de la campaña. El ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 conectó siete cuadrangulares en sus últimos 18 partidos, incluido un grand slam durante la barrida de los Braves sobre los Astros el pasado fin de semana.

En la temporada registra promedio de bateo de .259, además de 20 jonrones, 55 carreras impulsadas y 20 bases robadas.

Ronald Acuña Jr. has left the game tonight after fouling a ball off his left leg pic.twitter.com/qGYJGX8xTr — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) September 23, 2026

La preocupación por su estado aparece cuando Atlanta se encuentra a una semana del inicio de los playoffs. Los Braves ya aseguraron su séptimo título de la División Este de la Liga Nacional en nueve años y se encaminan a comenzar la postemporada como locales en una serie al mejor de tres encuentros frente al equipo comodín con la peor clasificación.

La campaña actual también representa una recuperación para una organización que el año pasado quedó fuera de los playoffs después de terminar con marca de 76-86 y en el cuarto puesto de su división. Aquella temporada puso fin a una racha de siete apariciones consecutivas en la postemporada.

Durante ese período, Atlanta conquistó seis títulos seguidos de la División Este entre 2018 y 2023. Esa etapa incluyó la conquista de la Serie Mundial de 2021, cuando los Braves derrotaron precisamente a los Astros.

La historia reciente de la franquicia también refleja una presencia constante en la parte alta de la Liga Nacional. Atlanta suma 24 títulos divisionales desde que comenzó el formato de divisiones en 1969, la misma cantidad que los Dodgers, y ha ganado 19 veces la División Este en 32 temporadas.

Los Braves también han alcanzado al menos 90 victorias en cinco de las últimas ocho temporadas. En ese período, únicamente los Dodgers, con ocho campañas de 90 triunfos, y los Yankees, con seis, superan la cantidad conseguida por Atlanta.

Para Acuña, la prioridad inmediata será determinar cómo evoluciona la contusión después del golpe. Las radiografías negativas evitaron detectar una lesión ósea, pero el equipo seguirá observando su condición mientras se acerca la postemporada.

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