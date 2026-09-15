Dodgers dicen que Shohei Ohtani “mejora constantemente” de su lesión

Los Angeles Dodgers confían en que Shohei Ohtani pueda volver a participar en algunos partidos de la temporada regular antes de que comience la postemporada, luego de que el japonés retomara este martes sus prácticas de bateo tras ingresar a la lista de lesionados.

Ohtani realizó su primera sesión de bateo desde que fue apartado por molestias persistentes en el bíceps derecho y la rodilla izquierda. El jugador no acompaña al equipo durante su gira y trabajó en Los Ángeles, donde, de acuerdo con el mánager Dave Roberts, terminó la práctica sin presentar problemas adicionales.

“No sé qué nos depara el mañana, pero sé que habrá una mejora constante”, dijo Roberts. “No sé cuándo volveremos a jugar, pero hoy fue un día positivo y esperamos poder seguir avanzando hacia ese objetivo”.

La incorporación de Ohtani a la lista de lesionados por 15 días tiene efecto retroactivo al 8 de septiembre. Por esa razón, su primera fecha posible para regresar es el 23 de septiembre, cuando a los Dodgers les quedarían únicamente cinco encuentros de la temporada regular.

Roberts espera que el bateador japonés pueda reaparecer antes del cierre de la campaña, aunque todavía no existe una fecha definida para su regreso.

“Aún está por verse si sucederá o no, pero espero que regrese para jugar algunos partidos de la temporada regular”, dijo Roberts. “No sé cuántos”.

Los Dodgers avanzan sin Ohtani mientras preparan su regreso

La pausa llegó después de un período complicado para Ohtani con el bate. En sus 24 juegos anteriores, en los que también intentaba avanzar en su preparación como lanzador, registró promedio de .198, con 19 imparables en 96 turnos, un OPS de .690 y 34 ponches.

Los problemas físicos comenzaron a hacerse más evidentes hacia el final de ese tramo. Los Dodgers decidieron entonces dejarlo fuera de la alineación durante cuatro partidos consecutivos. Ohtani regresó el 7 de septiembre, pero terminó aquel encuentro sin sentirse bien, situación que llevó al equipo a colocarlo en la lista de lesionados.

El objetivo es que pueda llegar en mejores condiciones a los playoffs. Cuando vuelva, lo hará exclusivamente como bateador, mientras que su actividad como jugador de doble función quedará suspendida hasta 2027.

Los Ángeles, por su parte, ha conseguido mantener un buen ritmo sin su principal bateador. Antes del partido del martes contra los Reds en el Great American Ball Park, el equipo había ganado nueve de los 11 encuentros disputados desde que Ohtani quedó fuera de la alineación por primera vez el 3 de septiembre.

Los Dodgers aseguraron el lunes su decimocuarta clasificación consecutiva a la postemporada, con lo que igualaron el récord, y también se encuentran cerca de conquistar su decimotercer título de la División Oeste de la Liga Nacional durante ese período. Además, permanecen en posición de obtener un pase directo a la segunda ronda.

Ohtani tendrá las próximas semanas para trabajar en su condición física y recuperar ritmo con el bate. Los Dodgers saben que, aunque han logrado buenos resultados durante su ausencia, necesitarán nuevamente su aporte cuando llegue la postemporada y busquen conseguir un tercer campeonato consecutivo.

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