Lesión aleja a Rafael Devers de su objetivo de alcanzar marca de jonrones con los Giants

Rafael Devers terminó antes de lo previsto su intento de alcanzar una marca que ningún jugador de los San Francisco Giants consigue desde 2004. El dominicano fue colocado en la lista de lesionados de 60 días por una dolencia abdominal y cerró su temporada con 37 jonrones, a solo tres de convertirse en el primer integrante de la franquicia en más de dos décadas en llegar a los 40.

La lesión también interrumpe el mejor tramo ofensivo que atravesaba Devers. El bateador de 29 años había conectado 11 cuadrangulares en sus últimos 18 partidos, una producción que lo dejó a un vuelacercas de igualar los 38 que consiguió en 2021, cuando todavía pertenecía a los Boston Red Sox.

Su rendimiento acumulado explica la dimensión de la baja. Devers termina la campaña con promedio de .258, OPS de .865, 37 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas.

Los 37 jonrones representan la mayor cantidad para un jugador de San Francisco desde que Barry Bonds conectó 45 en 2004. La cifra también dejó al dominicano muy cerca de convertirse en el primer pelotero de los Giants en alcanzar las cuatro decenas de vuelacercas desde aquella temporada.

Una molestia que arrastraba desde hace años

La dolencia abdominal no apareció de manera repentina. Devers venía lidiando con el problema desde buena parte de la temporada y, de acuerdo con el entrenador de los Gigantes, Tony Vitello, incluso se trataba de una molestia que llevaba varios años afectándolo.

“Creo que es algo que le ha estado molestando durante algunos años y que, de alguna manera, era un misterio para él”, dijo Vitello.

El dominicano viajó este lunes a Philadelphia para ser examinado por William Meyers, especialista que realizó el mes pasado una cirugía bilateral de los músculos centrales a Matt Chapman. El tercera base de los Gigantes no volverá a jugar esta temporada debido a esa lesión.

La expectativa del cuerpo técnico es que Devers también tenga que pasar por una intervención quirúrgica para resolver el problema. Vitello resaltó el trabajo del personal médico de San Francisco para tratar de controlar las molestias y explicó que el diagnóstico permitió encontrar una causa al inconveniente que el jugador había sufrido durante un periodo prolongado.

Pese a esa situación, Devers mantuvo una producción ofensiva destacada hasta quedar fuera. La semana pasada había sido reconocido como jugador destacado de la Liga Nacional y llegó a la baja después de una racha en la que elevó considerablemente su cantidad de jonrones.

Sus 98 carreras impulsadas también tienen un peso particular dentro de la historia reciente de los Giants. Es la mayor cantidad conseguida por un jugador de San Francisco desde las 99 producidas por Hunter Pence en 2013.

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