Premio Roberto Clemente 2026: estos son los 30 candidatos de MLB y los hispanos que buscan el galardón

Los latinoamericanos vuelven a ocupar un lugar destacado entre los candidatos al Premio Roberto Clemente 2026, uno de los reconocimientos individuales más importantes de las Grandes Ligas.

La liga presentó este lunes a los 30 candidatos, uno por cada club, para la distinción que reconoce al jugador que mejor representa los valores del béisbol dentro y fuera del terreno, especialmente por su compromiso con la comunidad y su labor filantrópica.

Entre los nominados aparecen varios jugadores latinoamericanos que reciben por primera vez esta candidatura, entre ellos el puertorriqueño José Treviño, de Cincinnati Reds; los venezolanos Joey Cantillo, de Cleveland Guardians, y Brandon Lowe, de Pittsburgh Pirates; los dominicanos Julio Rodríguez, de Seattle Mariners, y Otto López, de Miami Marlins; además del nicaragüense Pablo López, de Minnesota Twins.

Los latinoamericanos que aparecen entre los nuevos candidatos

La presencia de peloteros de América Latina es uno de los puntos destacados de la lista presentada por MLB para la edición 2026.

Entre los jugadores nominados por primera vez también figuran Zach Neto, de Los Angeles Angels; Zack Gelof, de Oakland Athletics; Austin Riley, de Atlanta Braves; Jordan Walker, de St. Louis Cardinals; Dansby Swanson, de Chicago Cubs; Nasim Núñez, de Washington Nationals; Jake Burger, de Texas Rangers; Cedric Mullins, de Tampa Bay Rays; Garrett Whitlock, de Boston Red Sox, y Davis Martin, de Chicago White Sox.

En total, la lista contempla a 30 candidatos, uno por cada organización de las Grandes Ligas. Además, siete de ellos fueron seleccionados para participar en el Juego de Estrellas de 2026.

Here are the 30 club nominees for this year’s Roberto Clemente Award ?



You can help choose the winner at https://t.co/i3MY2PpjQL. Voting ends Sept. 27. pic.twitter.com/EEBmPJW801 — MLB (@MLB) September 14, 2026

Mookie Betts, el ganador del Premio Roberto Clemente en 2025

El ganador de la edición anterior fue Mookie Betts, de Los Angeles Dodgers, quien recibió el Premio Roberto Clemente 2025 por su combinación de desempeño deportivo, carácter y compromiso con la comunidad.

El galardón distingue al jugador que demuestra un carácter extraordinario y un fuerte compromiso comunitario, además de reconocer su labor filantrópica y sus contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

El premio lleva el nombre de Roberto Clemente, legendario pelotero puertorriqueño, miembro del Salón de la Fama y quince veces seleccionado al Juego de Estrellas.

Clemente murió el 31 de diciembre de 1972, cuando el avión en el que viajaba rumbo a Nicaragua se estrelló mientras transportaba ayuda para los damnificados por el terremoto que había golpeado al país.

¿Por qué el premio lleva el nombre de Roberto Clemente?

La distinción adoptó el nombre de Premio Roberto Clemente en 1973, un año después de la muerte del jugador puertorriqueño.

Anteriormente, el reconocimiento de MLB a los esfuerzos filantrópicos de sus jugadores era conocido como Premio del Comisionado. El cambio de nombre convirtió a Clemente en el referente de un galardón que pone el impacto de los peloteros fuera del terreno al mismo nivel de importancia que su desempeño deportivo.

La fecha dedicada a su legado también tiene un lugar especial en el calendario de las Grandes Ligas.

¿Cómo se elige al ganador del Premio Roberto Clemente?

El Día de Roberto Clemente se celebra cada 15 de septiembre, fecha establecida por MLB en 2002. En 2026 coincidirá además con el comienzo del Mes de la Herencia Hispana.

Los 30 candidatos serán reconocidos en sus respectivos estadios a partir de este martes, mientras que los aficionados podrán participar en la elección mediante una votación en línea.

El voto de los seguidores contará como uno dentro del proceso de selección y estará disponible hasta el final de la temporada regular, el 27 de septiembre.

El ganador será determinado por un panel conformado por representantes de MLB, las cadenas que transmiten sus partidos, MLB.com, el Salón de la Fama y los hijos de Roberto Clemente: Enrique, Luis y Roberto Jr.

El Premio Roberto Clemente 2026 será entregado durante la Serie Mundial de 2026, cuando se conocerá al jugador que tomará el relevo de Mookie Betts.

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