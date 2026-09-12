El dominicano Josue De Paula se estrenó en Grandes Ligas con los Dodgers

Josue De Paula cumplió este viernes uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar en las Grandes Ligas con Los Angeles Dodgers, que derrotaron 6-2 a los Miami Marlins. El dominicano, considerado el sexto mejor prospecto de todo el béisbol por MLB Pipeline, llegó al máximo nivel directamente desde Doble-A, sin pasar por Triple-A.

La promoción tomó por sorpresa al jardinero de 21 años. El miércoles, Eric Wedge, manager de los Tulsa Drillers, lo llamó a su oficina para comunicarle que debía tomar un vuelo al día siguiente rumbo a las Grandes Ligas.

“[Wedge] básicamente me dijo: ‘Oye, vamos a conseguirte un vuelo mañana’. ‘Vas a estar con los grandes’. Estaba incrédulo. … Yo estaba como, ‘¿Qué, subir a dónde?’ Me tomó desprevenido, pero cuando sucedió, estaba muy feliz”, contó De Paula.

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Su estreno incluyó cuatro apariciones al plato. En la primera bateó un elevado al jardín derecho y posteriormente recibió una base por bolas. En el cuarto episodio fue puesto out intentando robarse la segunda base, dentro de una doble matanza que comenzó con un ponche y terminó con el lanzamiento del receptor a la intermedia. Más tarde se ponchó en el séptimo inning y conectó un rodado en el octavo.

El manager Dave Roberts destacó la manera en que el joven respondió a su primera experiencia en las Mayores.

“Eso fue emocionante. Pensé que iba a tener buenos turnos al bate. Sentí que no se iba a sentir abrumado por el momento, y eso es exactamente lo que vimos. Vimos una buena base por bolas, algunos contactos fuertes y aguantó contra el zurdo, conectó una pelota con fuerza por la línea. El primera base hizo una buena jugada, pero estará allí mañana y pasado mañana, y conseguirá su primer [hit] lo suficientemente pronto”, dijo Roberts después del partido.

Josue De Paula draws a walk in his second career at-bat?



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Una temporada que aceleró su llegada a Los Ángeles

La oportunidad apareció después de una destacada campaña con Tulsa. De Paula bateó para .303, con un porcentaje de embasado de .401 y un slugging de .547, además de conectar 27 jonrones y producir 104 carreras en 124 encuentros.

Los números terminaron respaldando la decisión de los Dodgers de llevarlo directamente desde Doble-A. La organización seleccionó su contrato para ocupar el lugar de Shohei Ohtani, quien ingresó en la lista de lesionados, y Roberts adelantó que De Paula será utilizado principalmente como bateador designado.

El dominicano ya había tenido una aproximación al entorno de las Grandes Ligas durante el Spring Training. En una participación limitada, terminó con nueve hits en 24 turnos, para un promedio de .375 y cuatro carreras anotadas.

Roberts también resaltó la tranquilidad que mostró De Paula antes de su estreno. “Su comportamiento es muy tranquilo. Tiene el ritmo cardíaco de Will Smith. Tendrá muchos familiares y amigos aquí esta noche. Estaba muy emocionado por esta oportunidad, pero definitivamente no creo que el juego se acelere para él”, señaló antes del encuentro.

El debut tuvo además un momento especial junto a su padre, Josue De Paula Sr., quien viajó desde Nueva York hasta Miami para acompañarlo. Antes de que el joven tomara práctica de bateo, ambos se abrazaron cerca del terreno mientras De Paula derramaba algunas lágrimas.

“Es un momento que ni siquiera puedes describir”, dijo De Paula Sr. en español. “Es una alegría interna que te preguntas: ‘Wow, ¿esto es real?’. Tienes que vivirlo para entenderlo, y no puedes ponerlo en palabras. Lo único que puedes hacer es expresarlo”.

De Paula se convirtió así en el primer jugador de posición de los Dodgers desde 2014 en saltar directamente de Doble-A a las Grandes Ligas. Su llegada también representa el siguiente paso de un recorrido que comenzó en 2022, cuando Los Ángeles lo firmó durante el periodo internacional por un bono de $397,500 dólares.

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