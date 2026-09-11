Shohei Ohtani entra en la lista de lesionados de los Dodgers

Shohei Ohtani recientemente regresó a la alineación titular de Los Ángeles Dodgers. La estrella japonesa tenía problemas en su rodilla izquierda y su bíceps derecho. Estas complicaciones físicas parecían haber quedado atrás, pero desde Los Dodgers planean ser cautelosos y darle descanso a Ohtani para el inicio de la postemporada.

“Hablando con los médicos y los trainers, no había mucha certeza de que él estuviera en un lugar mucho mejor. Con eso, simplemente darle un descanso prolongado parecía la mejor opción”, dijo Dave Roberts al ser cuestionado sobre el estado de salud del pelotero japonés.

Shohei Ohtani to be placed on the injured list (left knee, right biceps), Dodgers manager Dave Roberts announces. pic.twitter.com/AG3VlX3TVe — MLB (@MLB) September 10, 2026

Tras el juego contra los Reds, el segundo de la serie, Shohei Ohtani reveló que no se sentía bien al momento de pararse en el plato. Su bíceps derecho no estaba en óptimas condiciones al momento de hacer swing. Es por esto que los Dodgers tomaron la decisión de enviarlo a la lista de lesionados.

“Si fuera un juego de postemporada mañana (…) Él estaría en la alineación. Entonces, creo que ahora estás hablando de dos semanas, 14 días; siento que eso es sustancial, y él estará en un lugar mucho mejor que el de hoy”, dijo el manager de los Dodgers.

Ohtani ha tenido que lidiar con las lesiones en esta temporada. En un principio, el problema de la rodilla izquierda le ha impedido lanzar desde el mes de julio. Además, su molestia en el bíceps le ha afectado como bateador. Al menos como lanzador, el pelotero japonés estará fuera de la rotación por lo que resta del año.

“Creo que se da cuenta de que es lo mejor para él para darle la mejor oportunidad de ser el jugador que quiere ser -que queremos que sea- en octubre”, añadió Roberts.

El puesto de Shohei Ohtani lo tomará el prospecto dominicano Josué de Paula. El pelotero latino subirá desde Doble A Tulsa. Paula se unirá al router a partir de este viernes 11 de septiembre para el duelo contra los Miami Marlins.

Dodgers top prospect Josue De Paula tore up Double-A this season ?



.303/.401/.547

27 HR

104 RBI

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