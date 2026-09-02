Fans de los Angels celebran venta del equipo al dueño de los Rams: “La noticia perfecta”

Mientras los aficionados del béisbol hacían fila afuera del Angel Stadium en Anaheim para entrar al partido contra los Yankees de Nueva York, muchos hablaban y reaccionaban tras la noticia de que el mandato de Arte Moreno como dueño de los Angels está llegando a su fin.

Unas horas antes salió a la luz que Stan Kroenke, dueño de los Rams de Los Ángeles, había llegado a un acuerdo para comprar el equipo, lo que causó revuelo en las redes sociales.

Stan Kroenke, uno de los magnates más poderosos de los deportes, podría cambiar dramáticamente el curso de la franquicia de los Angels, de la que será el nuevo dueño. Crédito: Gregory Bull | AP

La pregunta que rondaba entre la multitud era: ¿Podrá un nuevo dueño salvar al equipo de los Angels? Muchos esperan que sí.

Miguel Ochoa, de 46 años, fue al estadio para celebrar su cumpleaños con sus dos hijos, uno fan de los Yankees y otro de los Angels. Dijo que para él, que es un fanático del equipo de Anaheim por 40 años, la noticia le llegó como un regalo inesperado.

“Fue la noticia perfecta para recibir en mi cumpleaños”, dijo Ochoa con una sonrisa en el rostro. “Creo que es una buena decisión; nos hemos estado desplomando desde ¿qué?, ¿2001?, no hemos avanzado nada con este dueño, y sabemos que a Kroenke le gusta ganar, así que esperamos que eso se contagie al equipo”.

Raymond García, fan de toda la vida de los Angels, asiste a un partido por primera vez en cuatro años tras enterarse de que el equipo pronto tendrá un nuevo dueño. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Raymond García, quien ha sido seguidor del equipo desde que era niño, se encontraba afuera del estadio esperando para entrar por primera vez en cuatro años. Él es uno de los muchos que criticaron duramente a Moreno por la forma en que manejó a la franquicia.

Mientras estaba en la fila, García tuvo una conversación con un fanático de los Yankees en la que ambos admitieron que cuando Moreno dejó ir a Shohei Ohtani como agente libre fue la gota que colmó el vaso para muchos de los seguidores.

“En cuanto me enteré de que habían vendido el equipo, compré un boleto y decidí venir a ver el partido”, dijo García, a quien se le veía la esperanza reflejada en los ojos. “La gestión de los dueños ha sido horrible; no han hecho nada para mejorar el equipo. Solo ha ido de mal en peor y es una tragedia. Para ser honesto, fue un gran honor cuando Arte se convirtió en el primer dueño hispano de un equipo de un deporte profesional, pero ver lo que hizo con él fue una vergüenza”.

Se prevé que la transacción anunciada ayer se cierre en el primer trimestre de 2027 y está sujeta a la aprobación de las Ligas Mayores de Béisbol (MLB) de acuerdo con un comunicado.

Steven Mendoza, quien asistió junto a su familia al partido de los Angels, dijo que lo único que conoce de Stan Kroenke es que es un ganador, algo que lo emociona al saber que será el nuevo dueño. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

El acuerdo transferiría la propiedad de un equipo que ha tenido dificultades durante más de una década, lo que ha llevado a que los aficionados pidan la venta del equipo con cánticos en los partidos de: “¡Vendan el equipo!”.

Moreno, magnate de la publicidad en el estado de Arizona y primer propietario latino en MLB, compró originalmente a los Angels a The Walt Disney Company en 2003, poco después de que la franquicia ganara su única Serie Mundial.

Muchos de los aficionados de los Angels que estaban presentes la tarde del martes tarde creen que Kroenke traerá una historia de campeonatos a los Angels.

“Stan ha logrado grandes cosas con los Rams y siempre está compitiendo, así que será interesante ver qué hace con los Angels; le gusta ganar y además es un fanático”, dijo García. “Creo que Arte era un hombre de negocios y no sabía cómo dirigir un equipo de béisbol, mientras que Stan es tanto un fanático como un hombre de negocios”.

Fanáticos se alistan para entrar al partido de los Angels contra los New York Yankees horas después del anuncio de que el equipo de Anaheim tendrá un nuevo propietario. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Otro aficionado que asistía al juego con su bebé y su pareja era Raees Yoakun, quien dijo que estaba dormido cuando la noticia salió por primera vez.

“Me desperté con mensajes de mis amigos que me daban la noticia. Dije: ‘¡No puede ser!’”, contó Yoakun. “Estaba emocionado porque 12 años de derrotas dan de qué hablar; no hay movimientos en la agencia libre, y cuando los hacemos, son movimientos horribles. Él (Stan) ganó un campeonato con los Rams y casi todos sus otros equipos también son campeones. Ya era hora de que tuviéramos un dueño campeón”.​​

Raees Yoakun, con su pareja y bebé, antes de entrar al partido entre los Angels y los New York Yankees. No fue una tarde normal en Anaheim. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Según reportes, la transacción será por $4,000 millones de dólares, superando el récord histórico de venta de un equipo de MLB, que habían establecido los Padres de San Diego a principios de este año con $3,900 millones.

A muchos de sus aficionados les sorprendió que Moreno decidiera vender, ya que durante los entrenamientos de primavera había dicho que en ese momento no tenía interés en hacerlo.

Sea como sea, los fanáticos “de hueso colorado” de los Angels han reaccionado positivamente ante la noticia y muchos creen que Kroenke los llevará al campeonato.