Yankees celebran el regreso al roster de Aaron Judge tras larga lesión

Los New York Yankees recuperarán a Aaron Judge en un momento decisivo de la temporada, luego de que el tres veces MVP fuera reincorporado el lunes por la noche al roster activo tras permanecer en la lista de lesionados de 60 días. El bateador no juega desde el 31 de mayo, cuando sufrió una fractura en la costilla derecha, y volverá con el equipo a falta de 19 partidos para terminar la campaña regular.

Nueva York llegará al regreso de su principal figura con una carrera por la postemporada todavía abierta. Los Yankees tienen marca de 81-62 y se encuentran a cuatro juegos de Tampa Bay, líder de la División Este de la Liga Americana. Al mismo tiempo, mantienen una ventaja de dos partidos sobre Boston, que tiene récord de 80-65, en la disputa por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.

Judge podrá volver directamente a las Grandes Ligas. Los Yankees decidieron no enviarlo previamente a una asignación de rehabilitación en las ligas menores, una posibilidad que el propio jugador había descartado durante su recuperación al considerar que no necesitaría ese paso antes de estar nuevamente preparado para competir.

Su retorno se produce después de varios días de trabajo junto al equipo. Judge acompañó a los Yankees durante su reciente gira por la Costa Oeste y el pasado fin de semana realizó varias sesiones de bateo en el campo, además de correr las bases como parte de su preparación para regresar a la acción.

The Yankees have reinstated Aaron Judge from the 60-day injured list! pic.twitter.com/6pWTWlPjBa — MLB (@MLB) September 8, 2026

La ofensiva de Nueva York sintió su ausencia

Las cifras reflejan cuánto cambió el rendimiento ofensivo de los Yankees durante el largo periodo sin Judge.

Después del último partido que disputó el bateador, Nueva York tenía récord de 36-23. Desde entonces, el equipo acumuló una marca de 45-39 en los 84 encuentros que Judge se perdió, una diferencia que llega mientras los Yankees intentan mantenerse en posición de avanzar a los playoffs.

El descenso también quedó registrado en los números de bateo. Hasta el 31 de mayo, los Yankees tenían promedio colectivo de .243 y habían conectado 86 jonrones en 59 partidos. Durante los 84 encuentros sin Judge, el promedio cayó a .227, aunque el equipo sumó 107 cuadrangulares en ese tramo.

El promedio de .227 colocó a Nueva York en el puesto 29 entre los 30 equipos de las Grandes Ligas durante ese periodo. Solo Seattle, con .225, tuvo una cifra inferior.

Ahora Judge regresa sin una escala previa en las menores y con los Yankees afrontando las últimas semanas de la temporada regular. El equipo tendrá descanso el lunes y comenzará el martes por la noche una serie de tres partidos como local frente a los Colorado Rockies, escenario previsto para su vuelta al terreno de juego.

La reincorporación llega después de más de tres meses fuera de acción y en plena lucha de Nueva York por asegurar un lugar favorable rumbo a la postemporada.

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