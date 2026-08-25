Incendios en California: 10 recursos vitales que debe tener tu kit de emergencia

Al menos siete incendios se mantienen activos en California y más de 100 se han registrado en 2026, según Cal Fire. El escenario actual indica que en cada hogar debe haber un kit de emergencia, los cuales están diseñados para protegerse del humo y para una inesperada orden de evacuación.

Algunos de los incidentes, señala el sitio web, han sido contenidos en más del 90%. Sin embargo, otros apenas van comenzando, como el del condado de Modoc, reportado el 24 de agosto.

Cualquier incendio es una amenaza, especialmente para la salud, cuando las partículas del aire denso y de mala calidad son inhaladas constantemente. De hecho, una orden de evacuación no se produce únicamente por peligro de fuego, sino también por inhalación de gases tóxicos. ¡Está preparado!

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Kit de emergencia ante incendios en California: 10 recursos vitales

El portal Ready for Wildfire enumera los accesorios que son esenciales en un kit de emergencia ante incendios, comenzando por el agua y hasta un mapa local que guíe en las rutas de evacuación.

“Asegúrate de que sea accesible para una evacuación rápida y prepárate para la posibilidad de estar fuera de casa durante un tiempo”, indican los expertos, destacando que también “debe ser fácil de transportar y acceder”.

Estos son los recursos primordiales:

Agua: al menos galón por persona y por día

al menos galón por persona y por día Alimentos no perecederos : se trata de comidas enlatadas o barras energéticas que no requieran cocción.

: se trata de comidas enlatadas o barras energéticas que no requieran cocción. Mascarillas N95 : vitales para filtrar las partículas dañinas del humo denso

: vitales para filtrar las partículas dañinas del humo denso Medicamentos : suministros médicos básicos y medicinas recetadas que sean necesarias

: suministros médicos básicos y medicinas recetadas que sean necesarias Linterna : una por cada integrante del hogar, con pilas o baterías de repuesto

: una por cada integrante del hogar, con pilas o baterías de repuesto Radio portátil : una radio de baterías o de manivela para recibir avisos oficiales si fallan las redes

: una radio de baterías o de manivela para recibir avisos oficiales si fallan las redes Documentos importantes : identificaciones, pólizas de seguro y actas, preferiblemente guardadas en un contenedor impermeable.

: identificaciones, pólizas de seguro y actas, preferiblemente guardadas en un contenedor impermeable. Dinero en efectivo : billetes de denominaciones pequeñas, ya que los cajeros automáticos pueden fallar sin electricidad.

: billetes de denominaciones pequeñas, ya que los cajeros automáticos pueden fallar sin electricidad. Mapas locales : un mapa de la zona con al menos dos rutas de evacuación marcadas con anticipación

: un mapa de la zona con al menos dos rutas de evacuación marcadas con anticipación Suministros para mascotas: alimento, agua, medicamentos y correa para tus animales de compañía

Las evacuaciones no siempre son planificadas, por lo que cualquier hogar debe estar preparado para escapar del fuego y del humo. Ten siempre a mano calzados resistentes y una linterna cerca de la cama que permita iluminar en plena noche o ante una falla eléctrica.

Mantén la calma frente a una emergencia, lo cual no implica movilizarse despacio, sino con cordura para guiar a tus seres queridos en una evacuación efectiva.

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