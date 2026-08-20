Cómo solicitar los $120 del programa SUN Bucks para niños en California: quedan pocos días

Últimos días para aplicar al programa SUN Bucks en California. También conocido como Summer EBT o Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano, ofrece una ayuda financiera de $120 dólares por cada niño elegible, lo que suele ser un alivio económico para las familias en verano.

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) apunta en su sitio web que, aunque muchos menores reciben este beneficio de manera automática, algunas familias todavía deben presentar una solicitud para intentar acceder al apoyo.

La fecha límite para solicitar los SUN Bucks correspondientes a 2026 es el 31 de agosto de 2026, por lo que los padres o tutores deben revisar cuanto antes si sus hijos cumplen con los requisitos.

El CDSS explica que el beneficio funciona de manera similar a otros programas de asistencia alimentaria y se entrega mediante una tarjeta EBT. Además, aclara que recibir SUN Bucks no depende ni afecta el estatus migratorio de una familia y los niños que obtienen esta ayuda.

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¿Quiénes pueden recibir los $120 de SUN Bucks?

Existen dos formas principales de acceder al programa: mediante certificación automática o a través de una solicitud.

Los niños de entre 6 y 18 años que reciben beneficios como CalFresh o CalWORKs son certificados automáticamente para recibir SUN Bucks.

Algunos menores que reciben Medi-Cal también pueden ser elegibles automáticamente, aunque el CDSS recomienda presentar una solicitud si el niño no recibe CalFresh ni CalWORKs y no está aprobado para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido.

También pueden solicitar SUN Bucks los niños de 0 a 22 años que asisten a escuelas participantes en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) o el Programa de Desayunos Escolares (SBP), siempre que cumplan con los límites de ingresos establecidos.

Entre los casos que pueden requerir solicitud están:

Niños que reciben comidas mediante el Programa Universal de Comidas de California, pero cuya familia debe demostrar que cumple los requisitos económicos.

Menores que reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI/SSP) o participan en el Programa de Asistencia para la Adopción y no reciben CalFresh o CalWORKs.

¿Cómo solicitar SUN Bucks antes del 31 de agosto de 2026?

Las familias que no sean inscritas automáticamente deben comunicarse con la escuela de su hijo y solicitar una Solicitud de Beneficios Universales o una solicitud de comidas escolares.

Es importante recordar que estos formularios no deben enviarse directamente al Departamento de Servicios Sociales de California ni al Departamento de Educación. La escuela es la encargada de procesar la información y determinar la elegibilidad.

Después de la aprobación, los beneficios se entregan mediante una tarjeta EBT enviada por correo.

¿Dónde pedir ayuda sobre la tarjeta o los beneficios?

Los padres que tengan dudas sobre el programa pueden comunicarse con la línea de ayuda de SUN Bucks al (877) 328-9677.

El sistema automatizado funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. También hay atención con agentes de lunes a viernes, de 6:00 am a 8:00 pm.

Además, los beneficiarios pueden consultar el saldo de su tarjeta y revisar el estado de sus beneficios mediante el portal para titulares de tarjetas EBT de California.

Con la fecha límite del 31 de agosto de 2026 cada vez más cerca, las familias que creen cumplir los requisitos deben revisar su situación y contactar a la escuela de sus hijos para evitar perder la oportunidad de recibir esta ayuda alimentaria de verano.

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