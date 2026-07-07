Messi explicó su llanto tras eliminar a Egipto: “No nos queríamos ir”

Lionel Messi dejó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 al romper en llanto tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final. El capitán albiceleste explicó que las lágrimas llegaron por la intensidad del momento, luego de una remontada que permitió a su selección vencer 3-2 a Egipto cuando parecía quedarse fuera del torneo.

La victoria, conseguida en Atlanta, llegó después de un partido en el que Argentina estuvo contra las cuerdas durante buena parte del segundo tiempo. El conjunto sudamericano perdía 2-0 hasta el minuto 79, pero logró revertir el marcador con los goles de Cristian “Cuti” Romero, Messi y Enzo Fernández para mantener vivo el sueño mundialista.

Al finalizar el encuentro, el delantero reconoció que la clasificación representó un enorme alivio para todo el plantel.

“Fue un poco por la felicidad, por el desahogo, porque queríamos seguir estando. No podía terminar como hoy, no nos queremos ir”, expresó Messi ante los periodistas tras el encuentro.

Una remontada que volvió a tener a Messi como protagonista

El capitán argentino admitió que el equipo atravesó uno de sus momentos más complicados del campeonato cuando el marcador reflejaba una desventaja de dos goles. Sin embargo, destacó la capacidad del grupo para reaccionar en un escenario límite.

“Fue un alivio para todos, porque lo habíamos visto feo”, señaló el futbolista, quien además convirtió el tanto del empate cuando el reloj marcaba el minuto 83.

El jugador del Inter Miami aseguró que este tipo de partidos reflejan la dificultad del torneo. “Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos”, comentó.

An emotional Messi and Argentina players celebrate the win with the fans in Atlanta ?? pic.twitter.com/txmTYbGJHI — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Messi también valoró la fortaleza mental de sus compañeros para revertir una situación adversa. “Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta”, afirmó, antes de resaltar la actitud del plantel: “No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final”.

El delantero tuvo una participación decisiva pese a fallar un penal durante la primera mitad. Su gol permitió iniciar el camino hacia la remontada y elevó su cuenta personal a ocho anotaciones, cifra con la que se convirtió en el máximo goleador del actual Mundial.

“Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria”, agregó el capitán argentino, quien también agradeció el respaldo permanente de los aficionados y dejó claro que el equipo ya concentra sus esfuerzos en la siguiente ronda.

La actuación frente a Egipto se sumó a la que había firmado anteriormente contra Cabo Verde, encuentro en el que abrió el marcador y lideró a Argentina hacia un triunfo por 3-2 en la prórroga. En ambos compromisos permaneció durante los 120 minutos sobre el terreno de juego.

Con 39 años recién cumplidos, Messi volvió a desempeñar un papel determinante para la Albiceleste. Además de haberse convertido durante esta Copa del Mundo en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ahora encabezó otra remontada que mantiene a Argentina entre las ocho mejores selecciones del torneo y la acerca un paso más a la pelea por el título.

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