Pafos y su histórica clasificación a la Champions League

La UEFA Champions League es un torneo que sigue dejando grandes historias. Este es un campeonato para los “gigantes de Europa”, pero también logran colarse clubes rebeldes que buscan hacer historia en el torneo. El Pafos de Chipre es un ejemplo de ello.

Este club viene de lograr una histórica clasificación a la fase de liga de la UEFA Champions League en la edición 2025/2026. El Pafos venció en la última ronda al Estrella Roja con un global de 3-2.

En este sentido, el Pafos se convirtió en el cuarto equipo de Chipre que logra clasificar a la fase final de la UEFA Champions League. Este modesto club logró eliminar a equipos más experimentados en estos torneos como Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev y el propio Estrella Roja de Belgrado.

Este es un equipo que fue fundado en 2014. El Pafos nació de la fusión del AEK Kouklia y AEP Paphos. En la temporada pasada, el Pafos logró hacerse con la Liga de Chipre y la Copa, los dos primeros trofeos en la historia de este club.

Un campeón de Champions infiltrado

El Pafos tiene en su plantilla a David Luiz, un jugador que ya sabe lo que es levantar la UEFA Champions League. El defensor brasileño de 38 años levantó la “Orejona” con el Chelsea en la edición de 2012.

Este es un club que cuenta con una plantilla con más de 15 nacionalidades. El valor del club no supera los $23 millones de dólares. El futbolista mejor valorado es el exjugador del Olympiacos, Pêpê.

Enfrentamientos del Pafos en la Champions

Bayern Munich (casa).

Chelsea (visitante).

Villarreal (casa).

Juventus (visitante).

Slavia Praha (casa).

Olympiakos (visitante).

Monaco (casa).

Kairat Almaty (visitante).

