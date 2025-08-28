Mauricio Pochettino habló de la inclusión de Pulisic en la convocatoria
Christian Pulisic vuelve a la selección de Estados Unidos. Pese a las polémicas del pasado, Mauricio Pochettino vuelve a confiar en el "Capitán América"
Estados Unidos continúa con su preparación de para al Mundial de 2026. Después de perder la Copa Oro con México, la USMNT de Mauricio Pochettino vuelve a contar con Christian Pulisic. A pesar de las polémicas, el estratega argentino insinuó que no hubo problemas con el futbolista del Milan.
Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.
Christian Pulisic se ausentó de la convocatoria de Estados Unidos para la Copa Oro 2025. La decisión del “Capitán América” de dar un paso al costado no fue del agrado de grandes personalidades del fútbol estadounidense.
El futbolista del Milan volvió a la convocatoria para los próximos partidos amistosos de su selección. Pochettino fue consultado sobre una posible conversación con el jugador de la USMNT. El estratega sudamericano pasó la página y no hubo consecuencias por las actitudes ni declaraciones de Pulisic.
“No hemos hablado con Christian. No hay nada que hablar, lo que pasó quedó atrás. Necesitamos mirar hacia adelante, tenemos un plan para cada jugador, y el plan con Christian ahora es llamarlo y verlo en este campamento. Espero que llegue en buenas condiciones y fresco, ha tenido buena precisión con el Milan y listo para competir, eso es lo más importante”, dijo el entrenador argentino.
La selección de Estados Unidos jugará un par de partidos contra rivales asiáticos. El sábado 6 de septiembre se medirán a Corea del Sur en el Sports Illustrated Stadium de New Jerseay. El 9 de septiembre volverán al ruedo pero en un amistoso contra Japón que se jugará en el Lower.com Field de Columbus, Ohio.
“Este es un campamento en el que será la última oportunidad en el que vamos a tener la posibilidad de ver a nuevos jugadores, nuevas caras y con jugadores que cambiaron de club, que empezaron tarde la pretemporada, con un plan que tenemos para cada jugador, creamos esta lista”, agregó.
Lista de convocados de Estados Unidos
Porteros:
Roman Celentano
Matt Freese
Jonathan Klinsmann
Defensores:
Max Arfsten
Noahkai Banks
Tristan Blackmon
Sergiño Dest
Alex Freeman
Nathan Harriel
Tim Ream
Chris Richard
Centrocampistas:
Tyler Adams
Sebastian Berhalter
Luca De La Torre
Diego Luna
Jack McGlynn
Sean Zawadzki
Atacantes:
Damion Downs
Christian Pulisic
Josh Sargent
Tim Weah
Alex Zendejas
Sigue leyendo:
– Christian Pulisic y Alejandro Zendejas están de regreso con el USMNT
– El padre de Christian Pulisic defendió la ausencia de su hijo en la Copa Oro
– Christian Pulisic rompe el silencio tras las críticas por su ausencia en la Copa Oro
– Pochettino cree que Estados Unidos puede ganar el Mundial y dominará el fútbol