Mauricio Pochettino habló de la inclusión de Pulisic en la convocatoria

Estados Unidos continúa con su preparación de para al Mundial de 2026. Después de perder la Copa Oro con México, la USMNT de Mauricio Pochettino vuelve a contar con Christian Pulisic. A pesar de las polémicas, el estratega argentino insinuó que no hubo problemas con el futbolista del Milan.

Christian Pulisic se ausentó de la convocatoria de Estados Unidos para la Copa Oro 2025. La decisión del “Capitán América” de dar un paso al costado no fue del agrado de grandes personalidades del fútbol estadounidense.

Christian Pulisic and Tim Weah open up about the criticism from some U.S. Soccer legends in the latest episodes of PULSIC 📺👀 @paramountplus pic.twitter.com/zqy2TujRQj — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 13, 2025

El futbolista del Milan volvió a la convocatoria para los próximos partidos amistosos de su selección. Pochettino fue consultado sobre una posible conversación con el jugador de la USMNT. El estratega sudamericano pasó la página y no hubo consecuencias por las actitudes ni declaraciones de Pulisic.

“No hemos hablado con Christian. No hay nada que hablar, lo que pasó quedó atrás. Necesitamos mirar hacia adelante, tenemos un plan para cada jugador, y el plan con Christian ahora es llamarlo y verlo en este campamento. Espero que llegue en buenas condiciones y fresco, ha tenido buena precisión con el Milan y listo para competir, eso es lo más importante”, dijo el entrenador argentino.

Mauricio Pochettino had this to say after naming Christian Pulisic to his September @USMNT roster 🇺🇸 pic.twitter.com/k0o7pABIV1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 26, 2025

La selección de Estados Unidos jugará un par de partidos contra rivales asiáticos. El sábado 6 de septiembre se medirán a Corea del Sur en el Sports Illustrated Stadium de New Jerseay. El 9 de septiembre volverán al ruedo pero en un amistoso contra Japón que se jugará en el Lower.com Field de Columbus, Ohio.

“Este es un campamento en el que será la última oportunidad en el que vamos a tener la posibilidad de ver a nuevos jugadores, nuevas caras y con jugadores que cambiaron de club, que empezaron tarde la pretemporada, con un plan que tenemos para cada jugador, creamos esta lista”, agregó.

Lista de convocados de Estados Unidos

Porteros:

Roman Celentano

Matt Freese

Jonathan Klinsmann

Defensores:

Max Arfsten

Noahkai Banks

Tristan Blackmon

Sergiño Dest

Alex Freeman

Nathan Harriel

Tim Ream

Chris Richard

Centrocampistas:

Tyler Adams

Sebastian Berhalter

Luca De La Torre

Diego Luna

Jack McGlynn

Sean Zawadzki

Atacantes:

Damion Downs

Christian Pulisic

Josh Sargent

Tim Weah

Alex Zendejas

