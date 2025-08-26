Christian Pulisic y Alejandro Zendejas están de regreso con el USMNT

Alejandro Zendejas, delantero mexicoamericano del América, Christian Pulisic del AC Milan, Sergiño Dest del PSV Eindhoven y Tim Weah del Marsella se convirtieron en las novedades de la lista de Estados Unidos para enfrentar la próxima semana a Japón y Corea del Sur.

Estos jugadores forman parte de la relación de 22 convocados que enfrentarán a las selecciones asiáticas en New Jersey y Columbus, respectivamente, como parte del calendario de preparación que han armado los directivos del seleccionado norteamericano, restando solo otro jugador que se dará a conocer en las próximas horas para completar la relación de jugadores para la fecha FIFA de septiembre.

La lista fue publicada en las cuentas oficiales del USMNT en redes sociales, donde destaca el regreso del delantero americanista que no era tomado en cuenta en el equipo nacional de las barras y las estrellas desde noviembre de 2024.

Mientras que Pulisic, Sergiño Dest y Tim Weah, no asistieron a la Copa Oro y ahora de nueva cuenta fueron tomados en cuenta para estos compromisos de preparación de cara al Mundial 2026, después de este breve receso en donde al final de cuentas los norteamericanos cayeron en la final con México 2-1.

Otros movimientos

Al mismo tiempo del regreso de ambos elementos, ahora no fueron tomados en cuenta Giovanni Reyna ni Matt Turner, quienes cambiaron de club en las últimas semanas al Borussia Mönchengladbach y al New England Revolution, como tampoco Weston McKinnie del Juventus, aunque en este caso el técnico Pochettino aclaró que serán tomados en cuenta para la próxima fecha FIFA de octubre.

“Continuamos fortaleciendo el equipo y reduciendo el grupo de jugadores que pueden ayudarnos a lograr nuestros objetivos en el Mundial del 2026. Tenemos varios jugadores que acaban de regresar de lesiones o que tienen minutos muy limitados en los últimos meses, por lo que pueden aprovechar este momento para continuar desarrollando su estado físico y su agudeza para las próximas oportunidades en el otoño”, destacó el propio estratega argentino del cuadro estadounidense.

Bajas por lesiones

Tampoco fueron tomados en cuenta por diferentes lesiones: Patrick Agyemang del Derby County (hernia) y Malik Tillman del Bayer Leverkusen (distensión muscular) y los que apenas regresaron a la actividad después de largas ausencias por lesiones como Folarin Balogun del AS Monaco, Ricardo Pepi del PSV Eindhoven y Antonee Robinson del Fulham.

Las bajas de estos elementos permitirán a Pochettino echar mano de jugadores como el portero del FC Cincinnati, Roman Celentano; el portero del Cesena, Jonathan Klinsmann (hijo del exseleccionador estadounidense Jürgen Klinsmann); el defensa del FC Augsburg, Noahkai Banks; y el defensa del Vancouver Whitecaps, Tristan Blackmon.

La lista completa de convocados:



La lista completa de convocados se conforma con: Porteros: Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City FC), Jonathan Klinsmann (Cesena/ITA).

Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Noahkai Banks (FC Augsburg/GER), Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps/CAN), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Orlando City), Nathan Harriel (Philadelphia Union), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace/ENG).

Mediocampistas : Tyler Adams (Bournemouth/ENG), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Luca de la Torre (San Diego FC), Diego Luna (Real Salt Lake), Jack McGlynn (Houston Dynamo), Sean Zawadzki (Columbus Crew).

Delanteros: Damion Downs (Southampton/ENG), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Josh Sargent (Norwich/ENG), Tim Weah (Marsella/FRA), Alejandro Zendejas (Club América/MEX).

