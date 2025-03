Mauricio Pochettino explicó las razones de la ausencia de Alejandro Zendejas en Estados Unidos

Alejandro Zendejas es uno de los mejores jugadores de la Liga MX. El atacante mexicoamericano es un futbolista importante dentro del esquema de André Jardine en el Club América. Pero Zendejas no fue llamado por Estados Unidos y Mauricio Pochettino tuvo que explicar las razones de su ausencia.

El jueves 20 de marzo, Estados Unidos jugará contra Panamá por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. Entre los jugadores de la USMNT no estará Zendejas, un jugador clave en la consecución del tricampeonato de las Águilas del América.

“Alejandro (Zendejas) lo conocemos, sabemos lo que puede dar y por diferentes razones queríamos llamar a algunos jugadores que no habíamos visto y darle la oportunidad a estos también de mostrarse, es por eso que no ha sido citado, como te puedo dar otros 30 nombres más que también lo sentimos que no los hemos citado”, dijo Pochettino en conferencia de prensa.

En este sentido, el estratega argentino consideró importante evaluar a otros jugadores. Una plantilla de 23 futbolistas le pareció algo corta a Mauricio Pochettino. El sudamericano tuvo que armar una convocatoria equilibrada con los límites impuestos por la competencia.

“(Zendejas) es como otros jugadores que no han podido estar, o no hemos podido llamar en estos 23. Las reglas deConcacaf son tres porteros y otros 20 jugadores ¿no? Hemos tratado de encontrar el equilibrio… hemos decidido que estos eran los jugadores para este torneo“, agregó Mauricio Pochettino.

Alejandro Zendejas en América

El 2025 está siendo muy provechoso para Alejandro Zendejas. Resulta extraña su ausencia de la convocatoria de Estados Unidos al tomar en cuenta el gran presente del atacante del América. Sin embargo, André Jardine celebra poder mantener concentrada a una pieza importante en su plantel.

Entre la Liga de Campeones de la Concacaf y el torneo Clausura 2025, Alejandro Zendejas acumula 12 partidos jugados. Durante esa cantidad de encuentros, el mexicoamericano ha marcado 6 goles y ha repartido 5 asistencias. La influencia de Zendejas ha sido máxima en el conjunto azulcrema.

