Alejandro Zendejas reveló las razones por las que dejó atrás a las Chivas 

Alejandro Zendejas ha sido un futbolista importante en el esquema de André Jardine. El delantero mexicoamericano llegó al Club América después de un paso poco exitoso por las Chivas de Guadalajara. Zendejas reveló el lado oscuro de su estadía en el Rebaño Sagrado.

En una entrevista con el Escorpión Dorado, Alejandro Zendejas habló sobre su paso por las Chivas. El delantero de la USMNT se burló de la filosofía del Rebaño Sagrado. El conjunto tapatío dejó atrás su regla de tener solo a futbolistas mexicanos. En el pasado, esta regla molestó al atacante del América.

“¿Puro mexicano? le dicen el Vaquero a ese wey (en referencia a Cowell), imagínate, bueno, llegando a Chivas me dicen que sí iba a poder jugar con la selección de Estados Unidos, entonces dije ‘va, paro, me voy a un buen equipo, juego con la selección’. Entonces llega el momento en que me convocan, y me dicen de EE.UU.: ‘No nos están contestando, comunícate con ellos’, y pues ahí es donde me dijeron: ‘No, acá es puro mexicano, te quedas con nosotros o vas a la selección‘”, dijo Zendejas.

A pesar de este trago amargo en la Liga MX, el jugador proveniente de Dallas FC pudo cambiar de club y fue uno de los jugadores más destacados en el tricampeonato de las Águilas del América.

¿Por qué eligió a Estados Unidos?

Alejandro Zendejas fue muy criticado en México. Durante la etapa de Gerardo Martino al mando de la selección azteca, Zendejas fue cuestionado por su presunto rechazo a El Tri.

Al final, el delantero de las Águilas del América decidió jugar para Estados Unidos y de esta forma cerró la puerta que le permitiría uniformarse alguna vez con la selección mexicana. Los inicios de Zendejas en la USMNT guiaron su permanencia en el conjunto de las Barras y las Estrellas.

“Yo arranqué las inferiores como a los 14 años con ellos (Estados Unidos) y hasta a los 21, me tocó ir al Mundial (juvenil), concentré como tres años con ellos, entonces ya me llevaba muy bien con los jugadores, los ubicaba, muchos de mis compas de esa categoría están ahora en el primer equipo“, explicó.

