Dodgers pone su número mágico en 1 tras reñida victoria ante Arizona

Los Dodgers ponen su número mágico en 1 para quedarse con el banderín tras la victoria 5-4 sobre los Diamondbacks de Arizona.

El equipo tuvo que luchar en entradas extra en un juego que contó con relevos de Clayton Kershaw y Roki Sasaki y otra gran salida de Blake Snell.

Si los Dodgers consiguen una victoria este jueves, el equipo podrá celebrar el banderín de la División Oeste, sin importar lo que ocurra en los últimos tres juegos.

Los Dodgers obtendrían su banderín número 12 en los últimos 13 años. En los últimos 10 años, los Dodgers no han quedado de primero en solo una campaña.

Tommy Edman se vistió de héroe para los Dodgers

Blake Snell permitió una carrera limpia en el primer inning, pero pudo tener una apertura de calidad.

Snell lanzó 6.0 entradas, permitió 5 hits, 1 boleto, 1 carrera limpia y 5 ponches. Se fue sin decisión y su efectividad permanece en 2.35.

Una de las buenas noticias fue el regreso de Roki Sasaki, quien entró al roster por el lesionado Kirby Yates.

Sasaki tuvo un inning de relevo perfecto con dos ponches e incluyendo una recta de 100 millas por hora.

Esta fue la primera actuación de Sasaki desde el mes de mayo cuando sintió molestias en su hombro.

Alex Vesia permitió tres carreras y el juego se empató 4-4 en el octavo inning. Clayton Kershaw salió a relevar en el noveno episodio.

Kershaw hizo el cuarto relevo de su carrera y también fue efectivo. El zurdo pudo retirar sin problemas y enviar el juego a entradas extra.

Jack Dreyer y Blake Treinen lograron sacar un cero a Arizona luego de las bases llenas y darle la oportunidad en el inning 11 de tomar ventaja.

Tommy Edman conectó un hit con dos outs para impulsar la carrera de la victoria y Justin Wrobleski aseguró el triunfo.

El equipo buscará llevarse la serie este jueves y coronarse campeón de la División Oeste de la Liga Nacional.

