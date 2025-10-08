Yankees sobreviven al Juego 3 contra los Blue Jays para evitar la eliminación

Los Yankees de Nueva York evitaron la eliminación en la Serie Divisional de la Liga Americana al vencer 9-6 a los Toronto Blue Jays en el Juego 3, luego de remontar una desventaja de cinco carreras con una actuación memorable de Aaron Judge. El capitán conectó un jonrón de tres carreras que empató el marcador y terminó la noche con cuatro impulsadas, tres hits y tres carreras anotadas.

El triunfo permitió a los Yankees reducir la serie a 2-1 y forzar un cuarto juego, que se disputará este miércoles en el Yankee Stadium. Fue la mayor remontada del equipo en un juego de eliminación y la segunda más grande en su historia de postemporada.

Judge cambia la historia del juego

En el cuarto inning, con su equipo contra las cuerdas, Judge se paró frente a Louis Varland y conectó un lanzamiento de casi 100 millas por hora que impactó en el poste de foul del jardín izquierdo. La pelota, que parecía imposible de mantener en fair, cambió por completo el destino de Nueva York. El estadio explotó en cánticos de “¡MVP! ¡MVP!” mientras Judge recorría las bases en una de las escenas más electrizantes de su carrera.

Un inning después, Jazz Chisholm Jr. coronó la remontada con un cuadrangular solitario que puso a los Yankees arriba por primera vez en la noche. Desde ahí, Toronto no volvió a recuperarse.

El inicio del juego había sido muy distinto: el abridor Carlos Rodón fue castigado con seis carreras en apenas dos entradas y un tercio, incluyendo un cuadrangular de dos anotaciones de Vladimir Guerrero Jr. y una ofensiva canadiense que parecía encaminar la barrida. Pero el bullpen neoyorquino respondió con 6 ⅔ innings impecables sin permitir carrera.

Tim Hill se apuntó la victoria con una labor clave de relevo, mientras que David Bednar cerró el encuentro con autoridad para asegurar el salvamento.

Judge, quien había tenido desempeños discretos en postemporadas pasadas, acumula ahora siete hits en once turnos (.636) con cinco carreras impulsadas en esta serie. Con su jonrón ante Varland, también hizo historia al ser el primer jugador desde 2008 que conecta un cuadrangular con una recta de más de 99 millas por hora lanzada tan adentro de la zona.

Los Yankees, invictos en juegos de eliminación en esta postemporada (3-0), se aferran a la esperanza de empatar la serie en el Bronx. Si mantienen el impulso, la batalla por avanzar a la Serie de Campeonato aún podría tener un giro inesperado.



Sigue leyendo:

· Shohei Ohtani lidera por tercer año seguido las camisetas más vendidas de MLB

· Dodgers ganan el Juego 2 contra Phillies y se acercan a la Serie de Campeonato

· Pete Alonso irá a la agencia libre