Dodgers silencian a Philadelphia con remontada en el primer juego de la Serie Divisional

Los Angeles Dodgers lograron una victoria clave este sábado en Philadelphia. Con jonrón de tres carreras del dominicano Teoscar Hernández en la séptima entrada y un doblete productor del boricua Kiké Hernández en la sexta, el equipo californiano se impuso 5-3 sobre los Phillies en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado en el Citizens Bank Park.

La jornada no empezó bien para los visitantes. Shohei Ohtani, quien realizaba su debut como abridor en postemporada, permitió tres carreras en el segundo inning. Sin embargo, el japonés se recompuso con autoridad: retiró a 15 de los últimos 17 bateadores que enfrentó, ponchó a nueve y completó seis sólidas entradas.

“La razón por la que soy un jugador de dos vías es porque eso es lo que soy, es lo que puedo hacer”, declaró Ohtani a través de un traductor tras el partido.

Hernández, la chispa de una remontada

Los Phillies, con Cristopher Sánchez en la loma, parecían encaminar el triunfo hasta el sexto capítulo. Con dos outs, Freddie Freeman recibió base por bolas y Tommy Edman conectó sencillo. Fue entonces cuando Kike Hernández, recordado por su heroísmo en postemporadas pasadas, disparó un doble que impulsó dos carreras y acercó a los Dodgers 3-2, forzando la salida de Sánchez del montículo.

El golpe final llegó una entrada más tarde. Con un ambiente ensordecedor en el estadio, y tras otro turno fallido de Ohtani, Teoscar Hernández encontró un lanzamiento del zurdo Matt Strahm y lo envió por todo el jardín derecho. Su cuadrangular de tres carreras volteó el marcador y silenció a los más de 45,000 aficionados de Philadelphia.

Desde el bullpen, Alex Vesia escapó de una situación crítica con las bases llenas en la octava, y Roki Sasaki se encargó del noveno episodio para sellar su primer salvamento de postemporada.

Un debut histórico para el dúo japonés

Ohtani y Sasaki se convirtieron en la primera pareja de lanzadores nacidos en Japón en registrar una victoria y un salvamento en un mismo juego de playoffs. “Esto resume lo que significa ser un jugador completo. Shohei fue dos personas en una misma noche”, afirmó el mánager Dave Roberts.

Con esta victoria, los Dodgers toman ventaja de 1-0 en la serie. El segundo juego se disputará el lunes a las 3:08 p.m. (hora del Pacífico), nuevamente en el Citizens Bank Park, donde Ohtani podría descansar y prepararse para una eventual aparición en un cuarto o quinto encuentro.



