Dodgers vs. Phillies: ¿Cuál es el historial entre ambos rivales en playoffs?

Los Angeles Dodgers barrieron a los Reds de Cincinnati y se enfrentarán a los Phillies de Philadelphia en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El equipo de Los Ángeles podrá descansar este jueves y viernes antes de viajar al Citizens Bank Park de Philadelphia.

Este será el primer duelo de playoffs entre ambos equipos desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2009.

En ese enfrentamiento, los Phillies derrotaron 4-1 a los Dodgers y llegaron hasta la Serie Mundial en la que cayeron ante los Yankees de Nueva York.

De por vida, los Phillies tienen 13 victorias y 9 derrotas ante los Dodgers en duelos de postemporada.

Se han enfrentado en cinco series de playoffs con tres victorias para Philadelphia y tres para Los Ángeles.

Los Dodgers ganaron los duelos de las temporadas 1977 y 1978, en ambas ocasiones llegaron hasta la Serie Mundial. Por su parte, Phillies ganó los duelos de 1983, 2008 y 2009 y también llegó a la final en esas tres campañas.

Shohei Ohtani abrirá la serie por los Dodgers ante los Phillies

Shohei Ohtani será el abridor del primer juego de la Serie Divisional ante Philadelphia. Esta será su primera apertura como pitcher en postemporada.

Se espera que la rotación sea Shohei Ohtani, Tyler Glasnow, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto.

Los Dodgers explotaron a la ofensiva en los dos encuentros del comodín ante los Rojos de Cincinnati.

Mookie Betts fue el mejor bateador con seis hits en dos juegos, 3 dobles, 3 impulsadas y 2 anotadas.

Ohtani y Teoscar Hernández se fueron con dos cuadrangulares cada uno. En total anotaron 18 carreras en ambos juegos.

Los Dodgers se enfrentarán a una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas conformadas por Cristopher Sánchez, Ranger Suárez y Jesús Luzardo, siendo los tres lanzadores zurdos.

La serie Dodgers vs. Phillies se jugará así: (Queda por definir los horarios)

Dodgers vs. Phillies en Citizens Bank Park – 4 de octubre

Dodgers vs. Phillies en Citizens Bank Park – 6 de octubre

Phillies vs. Dodgers en Dodger Stadium – 8 de octubre

Phillies vs. Dodgers en Dodger Stadium – 9 de octubre (En caso de ser necesario)

Dodgers vs. Phillies en Citizens Bank Park – 11 de octubre (En caso de ser necesario)

