Yamamoto y los Dodgers rumbo a Philadelphia tras eliminar a Reds

Mookie Betts bateó tres dobles y produjo tres carreras para encabezar un ataque de 13 hits y Yoshinobu Yamamoto lanzó una nueva joya de pitcheo al no permitir carrera limpia de los Reds, llevando a los Dodgers a la siguiente ronda de los playoffs con un triunfo de 8-4 sobre Cincinnati y la barrida de dos partidos en la serie de comodines el miércoles en Los Ángeles.

Los Dodgers, que en los dos juegos totalizaron 18 carreras y 28 hits, tendrán un oponente de bastante mayor grado de dificultad en la serie divisional: los Phillies, que no tuvieron que jugar la ronda de comodines al ser los segundos sembrados de la Liga Nacional. La serie al mejor de cinco partidos comenzará el sábado en Philadelphia.

Yamamoto, quien tuvo una temporada espectacular (12-8, 2.49, 201 K) en la que incluso estuvo a punto de lanzar un juego sin hit, no permitió carrera limpia. Su labor fue de 6.2 innings con 4 hits y 9 ponches y 2 bases por bolas. Los 113 lanzamientos que realizó son un nuevo récord personal.

El sexto inning fue la diferencia en el juego 2

El destino del juego -y de la serie- se escribió en buena parte en el sexto inning: Cincinnati no pudo aprovechar una casa llena sin outs, mientras que Los Ángeles demolió al pitcheo rival con un rally de cuatro carreras que incluyó el desfile de 10 bateadores.

Arriba en la pizarra por 3-2, los Reds pusieron a Yamamoto en un barril de pólvora con sencillos consecutivos de T.J. Friedl, Spencer Steer y el exDodger Gavin Lux. Pero el derecho japonés retiró a los siguientes tres bateadores, incluyendo un ponche al estelar Elly de la Cruz, el mejor pelotero de Cincinnati, para mantener la ventaja de su equipo.

En el cierre de la entrada, Shohei Ohtani impulsó a Kiké Hernández con sencillo, Mookie Betts le siguió con doble de dos carreras por la raya del izquierdo y, tras pasaporte intencional a Freddie Freeman, Teoscar Hernández impulsó otras dos anotaciones con doble al central para poner el juego 7-2.

La pizarra llegó a estar 8-2 luego del tercer doble y cuarto hits de Betts en el juego, pero como ha sido costumbre esta temporada el bullpen de Los Ángeles flaqueó. Emmet Sheehan, tercer lanzador del equipo de casa, estuvo descontrolado y permitió un rally en la octava entrada.

Sencillo productor de Sal Stewart y elevado de sacrificio de Tyler Stephenson acercaron a Cincinnati 8-4. Sin embargo, Alex Vesia escapó de una casa llena al ponchar con un lanzamiento lento a T.J. Friedl, quien representaba la potencial carrera del empate. El pitcheo de relevo es claramente la gran duda acerca de estos Dodgers.

Roki Sasaki, el novato japonés que recientemente fue incorporado de regreso al equipo, retiró la novena entrada en orden con dos ponches.

Los Reds empezaron bien al aprovechar error de fildeo

Cincinnati aprovechó el enésima pifia de Teoscar Hernández este año en el jardín derecho para tomar ventaja de 2-0 contra Yamamoto.

El dominicano dejó caer un elevado de Ke’Bryan Hays cerca de la línea de foul con un hombre en base. Esa jugada habría sido el tercer out del inning, pero en cambio dejó a corredores en posición anotadora que enseguida llegaron home con sencillo de Sal Stewart.

Los Dodgers recortaron a 2-1 en la tercera con sencillo de Mookie Betts para impulsar a Ben Rortvedt, quien había iniciado la entrada con doble contra el abridor Zack Littell.

En el siguiente inning, los campeones defensores dieron la voltereta. Enrique Hernández remolcó desde primera a Max Muncy con doble al callejón del derecho y luego anotó el 3-2 en sencillo de Miguel Rojas, un fly que cayó en tierra de nadie entre la primera base y el jardín derecho.

