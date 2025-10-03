MLB: Así será el calendario de las Series Divisionales de Playoffs
Las Series Divisionales de Grandes Ligas comenzarán este sábado y se las llevará el primer equipo con tres victorias
Los playoffs de las Grandes Ligas continúan este sábado con el comienzo de las Series Divisionales.
Tres de las cuatro Series Divisionales serán inéditas en postemporada y solo uno de los rivales tiene un largo historial en postemporada como los Dodgers vs. Phillies.
Dodgers vs. Phillies, dos colosos en Serie Divisional
Este será el sexto enfrentamiento de postemporada entre los Philies y los Dodgers, y el primero en la Serie Divisional. Los Dodgers ganaron las Series de Campeonato de 1977 y 1978.
Aunque Philadelfia ha superado a Los Ángeles en sus últimos tres enfrentamientos de playoffs: la Serie de Campeonato 1983, la Serie de Campeonato de 2008 y la Serie de Campeonato de 2009.
Partido 1 (en PHI): 6 de octubre a las 18:38 ET por TBS
Partido 2 (en PHI): 7 de octubre a las 18:08 ET por TBS
Partido 3 (en LAD): 8 de octubre por TBS
Partido 4 (en LAD, si es necesario): 9 de octubre por TBS
Partido 5 (en PHI, si es necesario): 11 de octubre por TBS
Cubs vs. Brewers, de la misma división a postemporada
Los Cubs de Chicago y Brewers de Milwaukee se conocen de la misma división, aunque este será su primer enfrentamiento en postemporada.
Milwaukee se llevó la serie siete victorias a seis en la temporada regular y buscará ampliar su dominio en postemporada.
Juego 1 (en MIL): Sábado a las 2:08 p.m. ET en TBS
Juego 2 (en MIL): Lunes a las 9:08 p.m. ET en TBS
Juego 3 (en CHC): 8 de octubre en TBS
Juego 4 (en CHC, si es necesario): 9 de octubre en TBS
Juego 5 (en MIL, si es necesario): 11 de octubre en TBS
Calendario de New York Yankees vs. Toronto Blue Jays
Juego 1 (en TOR): Sábado a las 4:08 p.m. ET en FOX
Juego 2 (en TOR): Domingo a las 4:08 p.m. ET en FS1
Juego 3 (en NYY): Martes en FOX o FS1
Juego 4 (en NYY, si es necesario): 8 de octubre en FOX o FS1
Juego 5 (en TOR, si es necesario): 10 de octubre en FOX o FS1
Calendario de Seattle Mariners vs. Detroit Tigers
Partido 1 (en SEA): Sábado a las 8:38 p. m. ET por FS1
Partido 2 (en SEA): Domingo a las 8:03 p. m. ET por FS1
Partido 3 (en DET): Martes por FOX o FS1
Partido 4 (en DET, si es necesario): 8 de octubre por FOX o FS1
Partido 5 (en SEA, si es necesario): 10 de octubre por FOX o FS1
