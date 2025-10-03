MLB: Así será el calendario de las Series Divisionales de Playoffs

Los playoffs de las Grandes Ligas continúan este sábado con el comienzo de las Series Divisionales.

Tres de las cuatro Series Divisionales serán inéditas en postemporada y solo uno de los rivales tiene un largo historial en postemporada como los Dodgers vs. Phillies.

Dodgers vs. Phillies, dos colosos en Serie Divisional

Este será el sexto enfrentamiento de postemporada entre los Philies y los Dodgers, y el primero en la Serie Divisional. Los Dodgers ganaron las Series de Campeonato de 1977 y 1978.

Aunque Philadelfia ha superado a Los Ángeles en sus últimos tres enfrentamientos de playoffs: la Serie de Campeonato 1983, la Serie de Campeonato de 2008 y la Serie de Campeonato de 2009.

Partido 1 (en PHI): 6 de octubre a las 18:38 ET por TBS

Partido 2 (en PHI): 7 de octubre a las 18:08 ET por TBS

Partido 3 (en LAD): 8 de octubre por TBS

Partido 4 (en LAD, si es necesario): 9 de octubre por TBS

Partido 5 (en PHI, si es necesario): 11 de octubre por TBS

Cubs vs. Brewers, de la misma división a postemporada

Los Cubs de Chicago y Brewers de Milwaukee se conocen de la misma división, aunque este será su primer enfrentamiento en postemporada.

Milwaukee se llevó la serie siete victorias a seis en la temporada regular y buscará ampliar su dominio en postemporada.

Juego 1 (en MIL): Sábado a las 2:08 p.m. ET en TBS

Juego 2 (en MIL): Lunes a las 9:08 p.m. ET en TBS

Juego 3 (en CHC): 8 de octubre en TBS

Juego 4 (en CHC, si es necesario): 9 de octubre en TBS

Juego 5 (en MIL, si es necesario): 11 de octubre en TBS

Calendario de New York Yankees vs. Toronto Blue Jays

Juego 1 (en TOR): Sábado a las 4:08 p.m. ET en FOX

Juego 2 (en TOR): Domingo a las 4:08 p.m. ET en FS1

Juego 3 (en NYY): Martes en FOX o FS1

Juego 4 (en NYY, si es necesario): 8 de octubre en FOX o FS1

Juego 5 (en TOR, si es necesario): 10 de octubre en FOX o FS1

Calendario de Seattle Mariners vs. Detroit Tigers

Partido 1 (en SEA): Sábado a las 8:38 p. m. ET por FS1

Partido 2 (en SEA): Domingo a las 8:03 p. m. ET por FS1

Partido 3 (en DET): Martes por FOX o FS1

Partido 4 (en DET, si es necesario): 8 de octubre por FOX o FS1

Partido 5 (en SEA, si es necesario): 10 de octubre por FOX o FS1

