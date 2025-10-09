Kyle Schwarber castiga a Dodgers con dos jonrones y Phillies sigue vivo

De regreso a casa con ventaja de dos juegos a cero y su mejor pitcher de la temporada en el montículo, los Dodgers tenían un panorama muy alentador para tratar de avanzar a su sexta Serie de Campeonato en los últimos nueve años. Pero el bombardero Kyle Schwarber y los Phillies de Philadelphia estuvieron listos para responder en Dodger Stadium.

Schwarber, campeón jonronero de la Liga Nacional, conectó dos cuadrangulares, incluyendo uno que prácticamente salió del estadio, y los Phillies se deshicieron pronto de Yoshinobu Yamamoto en camino a una victoria de 8-2 la noche del miércoles para seguir con vida en la Serie Divisional, que es al mejor de cinco juegos.

Los Dodgers están tratando de vencer a los Phillies por primera vez en una serie de postemporada desde 1978. Han sido tres series de playoffs ganadas por Philadelphia, incluyendo las finales del Viejo Circuito de 2008 y 2009.

El juego 4 está programado a las 3:08 pm este juevesen Los Ángeles. Los pitchers probables son Tyler Glasnow por los Dodgers y Cristopher Sánchez por los Phillies. Glasnow lanzó como relevista en el primer partido de la serie, el cual fue iniciado por el zurdo Sánchez por el lado de Philadelphia.

Dodgers arriba, pero Phillies estalla con bombazo de Schwarber

El abridor de Philadelphia, Aaron Nola, dejó el partido luego de solo 2 innings (31 lanzamientos) en los que se vio bien. Sorpresivamente fue relevado por el zurdo venezolano Ranger Suárez, quien al primer disparo que realizó fue castigado por Tommy Edman con jonrón por el jardín izquierdo.

Pero los Phillies respondieron de inmediato cuando Schwarber, campeón jonronero de la Liga Nacional, literalmente sacó la pelota del parque en cuenta de dos bolas al abrir el cuarto inning. El bombazo estimado en 455 pies cayó sobre el techo del pabellón del jardín derecho para empatar el juego.

KYLE SCHWARBER ARE YOU KIDDING ME?!?!



This ball may not have landed yet 🤯 pic.twitter.com/xIAPc4r59W — MLB (@MLB) October 9, 2025

Yamamoto, que hasta entonces no había permitido hit, quedó claramente sacudido y recibió imparables consecutivos de Bryce Harper y Alec Bohm. Un tiro del jardinero central Andy Pages a la tercera base tratando de cortar al corredor se escapó hasta la caseta, permitiendo anotar a Harper la carrera de la voltereta y enseguida le siguió Bohm en pisa y corre tras el elevado profundo de Brandon Marsh para poner la pizarra 3-1, un marcador inusual para Yamamoto en meses recientes.

El pitcher japonés de 27 años tuvo una actuación espectacular en su segunda campaña con los Dodgers, registrando marca de 12-8 y un promedio de 2.49 de carreras limpias, además de 201 ponches. El 6 de septiembre en Baltimore, el derecho se quedó a solo un out de lanzar un juego sin hit ni carrera. Luego, fue el vencedor sin recibir carrera limpia al eliminar su equipo a Cincinnati en la ronda de comodines.

Pero los Phillies se deshicieron de Yamamoto en el quinto inning con sencillos de Bryson Stott y Trea Turner. Su labor fue de solo 4 innings y dos bateadores con 6 hits y 3 carreras. El tremendo relevo de Anthony Banda, incluyendo un ponche a Schwarber, mantuvo a los Dodgers a solo dos anotaciones de distancia.

Suárez, por su parte, pitcheó 5 entradas con solo 1 carrera para agenciarse el triunfo.

Clayton Kershaw falla en mantener el juego al alcance

Dave Roberts envió a la loma a Clayton Kershaw para el séptimo inning y el legendario pitcher salió ileso gracias a dos excelentes atrapadas del jardinero derecho Teoscar Hernández, además de un mal corrido de bases de Schwarber, en lo que pudo haber sido un jugoso rally del equipo visitante.

Kershaw, que no estuvo en el roster de la ronda de comodines y que se retirará del béisbol cuando termine la campaña de su equipo, no tuvo la misma fortuna en la octava entrada, cuando J.T. Realmuto conectó jonrón por el izquierdo-central para aumentar la ventaja a 4-1.

Un sencillo de Trea Turner remolcó dos carreras más -tras un error de fildeo de Max Muncy en tercera base- y enseguida vino Schwarber con su segundo cuadrangular de la noche. La pelota esta vez apenas se fue del otro lado de la barda del derecho, pero puso el 8-1 lapidario en la pizarra.

Kershaw lanzó 2 innings con 6 hits (2 jonrones), 5 carreras, 4 de ellas limpias, con 3 bases por bolas y 0 ponches. Fue una de sus peores actuaciones realmente de toda su carrera. Y habrá que ver si su manager vuelve a ponerlo a lanzar en esta postemporada.

Los Dodgers solo pudieron hacer una carrera más, hasta el noveno inning, con hit de Edman al cuadro. Shohei Ohtani se fue de 5-0 en el partido y ahora batea .182 en la postemporada (4 de 23).

Noticia en desarrollo.

