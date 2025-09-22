Dodgers logran récord de asistencia con más de 4 millones de fanáticos

Los Angeles Dodgers lograron un nuevo récord de asistencia en casa con más de cuatro millones de fanáticos en casa durante la temporada 2025.

Esta es la primera vez que la franquicia de Los Ángeles logra tener más de cuatro millones de aficionados durante una campaña completa. Además es el equipo número 10 que lo logra en la historia.

Los Dodgers son el primer equipo en lograrlo desde la temporada 2008, cuando lo hicieron los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

En total, los Dodgers llevaron 4,012,470 fanáticos en la campaña 2025 y tuvieron un promedio de 49,537 por juego. En la carretera, los Dodgers tuvieron un promedio de 35,118, el más alto en todas las Grandes Ligas.

Los Dodgers cerrarán los últimos seis juegos de la temporada fuera de casa con tres encuentros en el Chase Field de Arizona ante los Diamondbacks y tres contra los Seattle Mariners en el T-Mobile Park.

Dodgers se une a Yankees y Mets

Los Dodgers se unen a los Yankees y Mets de 2008, los Toronto Blue Jays (1991, 1992 y 1993) y los Colorado Rockies que también alcanzaron esa cifra en la campaña de 1993.

Los Yankees disputaron su último año en el viejo Yankee Stadium en 2008 y Toronto coincidió con una gran época en que ganaron dos Series Mundiales consecutivas en las campañas 1992 y 1993.

Dave Roberts expresó cuál cree que es la razón para que los Dodgers tengan la mayor cantidad de fanáticos en el año.

“Hay una razón por la que creo que tenemos la mejor afición del deporte. Las cifras lo demuestran. Se nota el fin de semana pasado, la emoción de la afición y la respuesta de los jugadores. Ha sido fantástico”.

El equipo ya consiguió la clasificación y el siguiente objetivo será asegurar el banderín de la División Oeste que lo pueden conseguir esta semana.

Sigue leyendo:

– Cae récord de Ken Griffey Jr: Cal Raleigh sacó su jonrón 57 de la temporada

– Mike Trout se unió al club de los 400 jonrones

– Sandy Koufax felicitó a Clayton Kershaw ante su retiro: “Es una gran persona”