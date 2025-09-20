Mike Trout se unió al club de los 400 jonrones

Mike Trout volvió a escribir su nombre en la historia del béisbol. El jardinero de Los Angeles Angels conectó el jonrón número 400 de su carrera en la victoria 3-0 sobre los Colorado Rockies la noche del sábado en Coors Field. El batazo, un estacazo solitario en la octava entrada, recorrió 485 pies hacia el jardín izquierdo-central, según Statcast.

Ese cuadrangular no solo selló el triunfo de los Angels, también colocó a Trout en un grupo exclusivo: es apenas el segundo jugador activo en alcanzar los 400 vuelacercas, junto a Giancarlo Stanton de los Yankees, quien horas antes había llegado a 450.

another milestone for the Angels all-time home run leader 🥹#RepTheHalo x #Trout400 pic.twitter.com/1A32TB00Kc — Los Angeles Angels (@Angels) September 21, 2025

El batazo fue el número 22 de Trout en la temporada y su segundo desde el 6 de agosto. Aunque este año ha disputado más juegos (124) que en cualquier campaña desde 2021, las lesiones y una baja en su producción ofensiva habían limitado su impacto. Aun así, la marca conseguida en Denver ratifica su condición de futuro miembro del Salón de la Fama.

Más récords en una noche especial

El cuadrangular de Trout también destacó por su dimensión. Fue el tercero de al menos 485 pies en su carrera desde que Statcast comenzó a medir distancias en 2015, más que cualquier otro jugador en ese lapso. Además, quedó registrado como el décimo jonrón más largo en la historia de Coors Field desde que existen estas métricas.

Los Angels también celebraron las contribuciones de otros bateadores. Taylor Ward conectó su cuadrangular 34 de la campaña en la segunda entrada, mientras que Nolan Schanuel sumó su undécimo en el sexto inning. Con esas tres conexiones fue suficiente para respaldar a Kyle Hendricks, quien cumplió una salida brillante en un escenario complicado para los lanzadores.

Hendricks lanzó siete entradas en blanco, permitió solo tres imparables, no dio bases por bolas y ponchó a cinco rivales. Fue su apertura número 300 en Grandes Ligas, un hito que llegó justo después de una difícil salida contra Seattle en la que había recibido nueve carreras limpias. Esta vez, su control fue impecable y le devolvió estabilidad a una rotación que había sufrido durante la racha negativa.

El triunfo no solo tuvo valor estadístico, también emocional: con esta victoria, los Angels cortaron una seguidilla de ocho derrotas. Luis García se apuntó su segundo salvamento de la temporada al cerrar el juego con un doble play ante Jordan Beck y las bases llenas.

Del lado de los Rockies, Germán Márquez cargó con la derrota a pesar de firmar una sólida actuación: siete entradas con apenas cuatro hits y dos carreras limpias. Hunter Goodman fue el bateador más productivo de Colorado al sumar dos de los cinco imparables del equipo.

En una noche de hitos, el protagonismo se lo llevó Trout. Su jonrón 400 no solo agrandó su legado, también devolvió confianza a unos Angels que necesitaban urgentemente un respiro en la recta final de la temporada.



