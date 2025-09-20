Sandy Koufax felicitó a Clayton Kershaw ante su retiro: “Es una gran persona”

Clayton Kershaw se despide del béisbol tras 18 temporadas con Los Angeles Dodgers y uno de los primeros en pronunciarse fue Sandy Koufax, mito viviente de la franquicia. El miembro del Salón de la Fama no solo celebró la carrera del zurdo, sino que destacó sus cualidades humanas.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

“Tan grande como es, o fue, o como sea el momento ahora, es igual de grande como persona”, declaró Koufax a Sports Illustrated. “Es uno de esos jugadores por los que tus compañeros quieren ganar. Y creen que van a ganar gracias a ti. Eso es un tributo a él como ser humano”.

El respaldo de Koufax llega tras el anuncio oficial de Kershaw, quien comunicó que se retirará al final de esta temporada. Su último inicio de temporada regular fue el viernes en Dodger Stadium, cerrando una trayectoria con números impresionantes: 222 victorias, 96 derrotas y una efectividad de 2.54.

Back in 2010, Sandy Koufax gave Clayton Kershaw tips on how to spin his curveball.



Now, he's just 3 strikeouts shy of 3,000. pic.twitter.com/PNiWFCRPow — MLB (@MLB) July 2, 2025 https://platform.twitter.com/widgets.js

Una amistad que nació en 2010 y un legado compartido en la lomita

Koufax y Kershaw mantienen una relación cercana desde 2010, cuando el entonces manager de los Dodgers, Joe Torre, invitó a Kershaw a un viaje con el veterano para participar en un programa benéfico en Los Ángeles. Aquel trayecto entre Arizona y California marcó el inicio de una amistad duradera.

“En el viaje de ida y vuelta a Arizona, Clayton y yo hablamos bastante”, recordó Koufax. “Básicamente, somos amigos. Me importa él, me importa su familia. No hay mucho más que decir. Es un tipo especial”.

El propio Koufax señaló que el punto de inflexión en la evolución de Kershaw fue la incorporación de su slider, que complementó a la perfección su recta y su curva. “Es por la caída”, explicó el histórico lanzador. “Todo lo que tenga una caída vertical es más difícil de batear. Si miras un bate, sabes dónde está la dificultad: arriba y abajo”.

A lo largo de sus carreras, Koufax (89 años) y Kershaw (37) han sido referentes del pitcheo zurdo en los Dodgers. Lideran en victorias y ponches entre lanzadores izquierdos de la franquicia, con 222 y 3,039 respectivamente para Kershaw, frente a las 165 y 2,396 de Koufax.

Sobre la competitividad que caracterizó a Kershaw, incluso en medio de lesiones, Koufax fue claro: “Estuviera bien o no, iba a competir. Y de eso se trata. Todos tienen buenos y malos días, así que la idea es descubrir cómo ganar en los días malos, o no necesariamente malos, pero menos buenos”.

El adiós de Kershaw no solo cierra una era para los Dodgers. También confirma el relevo histórico entre dos de los zurdos más influyentes en la historia de las Grandes Ligas: Koufax y Kershaw, unidos por la excelencia en el montículo y una amistad que trasciende generaciones.



Sigue leyendo:

· Clayton Kershaw dijo adiós a Dodger Stadium en emotiva noche

· Clayton Kershaw se retira tras 18 temporadas con los Dodgers

· Milwaukee Brewers son el primer clasificado a playoffs en la MLB