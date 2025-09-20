Clayton Kershaw dijo adiós a Dodger Stadium en emotiva noche

El primer bateador que enfrentó Clayton Kershaw el viernes le conectó de jonrón. Pero estaba claro que en la apertura 450 de su carrera y la última en su estadio en temporada regular, nada ni nadie iba a arruinarle la noche.

Clayton Kershaw lanzó con gallardía antes de ser cambiado en el quinto inning en un momento inolvidable en Dodger Stadium y Shohei Ohtani conectó su jonrón 52 del año para el triunfo de los Dodgers por 6-3 sobre los Giants de San Francisco.

Aunque Kershaw, de 37 años, no tuvo decisión en el partido, su partido de adiós a los fans de Los Ángeles fue casi inmejorable, incluyendo la clasificación de los Dodgers a los playoffs por 13o. año consecutivo, una de las rachas más largas de la historia de las Ligas Mayores.

“Creo que lo único que puedo decir ahora es muchas gracias a todos”, les dijo Kershaw a los fans al ser entrevistado después del juego. “Gracias por 18 años. No siempre ha sido bonito, pero ustedes siempre estuvieron conmigo. ¡Muchas gracias. Nos queda un mes más!”.

Sismo de 24 horas para los Dodgers y sus aficionados

Ha sido un año muy intenso para los Dodgers en la defensa del campeonato de la Serie Mundial. Pero a la espera de ver qué pasa con ellos en octubre, las pasadas 24 horas fueron como un sismo. Los Dodgers súbitamente informaron el jueves que Kershaw se retirará como pelotero al final de la actual temporada.

Kershaw mismo explicó sus razones en una conferencia de prensa el jueves diciendo que es el momento correcto para retirarse. El ganador de 222 juegos y tres trofeos Cy Young se va en sus propios términos, con la oportunidad de ser despedido y celebrado de manera apropiada como uno de los más grandes Dodgers de la historia.

Kershaw abriría un partido más de la temporada que está por terminar, pero sería como visitante, posiblemente en Seattle. Y es posible que Kershaw lance de nuevo en Dodger Stadium ya en los playoffs, pero tal vez no sea como pitcher abridor. La ocasión perfecta para ser celebrado por su gente fue el viernes y vaya que él recibió el cariño de los fans y de sus compañeros.

Clayton Kershaw (22) recibe el abrazo de su compañero Freddie Freeman al concluir su actuación durante el quinto inning del juego entre Dodgers y Giants. Fue la última apertura de Kershaw en Los Ángeles, al menos en temporada regular. Credit: Kyusung Gong | AP

La salida de Kershaw en el quinto inning

Con un out en la quinta entrada y los Giants arriba 2-1, el manager Dave Roberts caminó hacia el montículo para relevar al ilustre Kershaw. Se abrazaron y Roberts se aseguró de que Kershaw se llevara la pelota. Al abandonar el diamante, Kershaw se despidió del público, que toda la noche le dedicó ovaciones de pie.

Su labor fue de 4.1 innings, 4 hits, 2 carreras limpias, 6 ponches y 4 bases por bolas. El puertorriqueño Heliot Ramos, primer bateador del partido, le dio jonrón a Kershaw, quien cuando ingresó al campo antes del juego lo hizo solo, pues todos sus compañeros se quedaron por unos instantes en el dugout en una muestra de gran respeto.

Shohei and Mookie go back-to-back! pic.twitter.com/nAhYlE2ymC — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 20, 2025

Jonrones de Ohtani y Betts espalda con espalda

Los Dodgers le dieron la voltereta a la pizarra en esa quinta entrada con un jonrón de tres carreras de Shohei Ohtani, su No. 52 exactamente un año después de que inauguró el club 50-50 en un partido contra los Marlins en Miami.

El estadio aún celebraba el bombazo del japonés cuando Mookie Betts también se voló la barda. Los jonrones espalda con espalda pusieron el marcador 5-2.

Cuatro relevistas de Los Ángeles se encargaron del resto, con triunfo para el venezolano Edgardo Henríquez (2-1), el hombre que relevó a Kershaw, y rescate (22) para el zurdo Tanner Scott, quien empieza a verse mejor luego de una racha muy mala en el montículo. Robbie Ray (11-8) fue el pitcher derrotado.

El número mágico de Los Ángeles es 4. Una nueva celebración está a la vuelta de la esquina y esta vez será con champagne en el vestidor.

Sigue leyendo:

– Checo Pérez evoca a Fernando Valenzuela en divertida visita a Dodger Stadium

– La rotación de abridores de los Dodgers se convirtió en una de las mejores de MLB

– Ohtani lanzó 5 innings sin hit ni carrera y bateó su jonrón 50 en el mismo juego

