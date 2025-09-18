Rotación de los Dodgers se pone entre las mejores de las Grandes Ligas

Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 5-0 a los Phillies gracias a una fantástica salida de Blake Snell, que mantiene la racha del pitcheo abridor en gran forma.

Tras superar las lesiones y las múltiples bajas, el pitcheo abridor de los Dodgers tiene una de las mejores formas cuando se acerca la postemporada.

Snell lanzó 7.0 innings sin permitir carreras, 2 boletos, 2 hits recibidos y ponchó a 12 bateadores con un total de 112 pitcheos.

En sus últimas dos aperturas, el pitcher zurdo tiene 13.0 innings, 0 carreras permitidas, 23 ponches, 4 hits permitidos, 4 boletos y dos victorias.

Los Dodgers empiezan a ver frutos del pitcher que firmaron en la agencia libre por cinco años y $136.96 millones de dólares a comienzos de este año.

Pitcheo abridor de los Dodgers indetenible

A pesar de perder dos de tres juegos con los Phillies, el pitcheo abridor estuvo a la altura.

Emmet Sheehan entró en relevo de Anthony Banda como opener y lanzó 5.2 innings con solo una carrera permitida. Los Dodgers terminaron perdiendo ese juego 6-5 ante los Phillies.

En el segundo juego, Shohei Ohtani lanzó 5.0 innings sin permitir anotaciones y los Dodgers cayeron 9-6 en el juego de este martes.

Blake Snell si pudo llevarse la victoria tras 7.0 innings sin anotaciones en el triunfo 5-0 de este miércoles.

En total, el pitcheo abridor de los Dodgers tuvo 17.2 innings lanzados con solo una carrera permitida ante los Phillies, uno de los equipos que tiene asegurado su puesto en los playoffs.

Durante el mes de septiembre, los abridores de los Dodgers tienen 2.53 de efectividad, 103 ponches, 0.90 de whip, 6 victorias, 2 derrotas en 81.2 innings lanzados.

El equipo de Los Ángeles comenzará este jueves una serie de cuatro juegos ante los Gigantes de San Francisco, una serie que puede asegurar el pase de los Dodgers a los playoffs.

Sigue leyendo:

– Checo Pérez evoca al “Toro” Valenzuela en visita a los Dodgers

– Manny Machado establece marca de más Grand Slams como pelotero activo

– Ohtani no permite hit y batea su jonrón 50, pero Dodgers pierden