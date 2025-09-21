Cae récord de Ken Griffey Jr: Cal Raleigh sacó su jonrón 57 de la temporada

Cal Raleigh escribió su nombre en la historia de los Seattle Mariners el sábado por la noche al conectar su jonrón número 57 de la temporada, superando así el récord que ostentaba Ken Griffey Jr. desde finales de los años noventa. La hazaña llegó en la tercera entrada del juego ante los Houston Astros, cuando el bateador ambidiestro envió una recta de Framber Valdez hacia el bullpen del jardín derecho.

El cuadrangular no solo sirvió para poner a Seattle arriba 3-0 en ese momento, sino que lo colocó en un lugar privilegiado en las estadísticas de la MLB. Griffey había fijado la marca de 56 jonrones en 1997 y la repitió en 1998, convirtiéndose en un ícono de la franquicia.

ALONE AT THE TOP 👑



Cal Raleigh now has the most home runs in a single-season in franchise history with 57.

Raleigh, de 28 años, lo dejó atrás con un batazo que fue celebrado tanto por sus compañeros como por los aficionados en T-Mobile Park.

“Es muy cool”, declaró Raleigh tras el encuentro, citado por MLB.com. “Muy agradecido por esto. Es una locura, nunca pensé que iba a pasar. No hay muchas palabras para describirlo, solo gratitud”.

Una temporada histórica y con impacto en la carrera divisional

El logro de Raleigh no se limita al récord de los Mariners. El receptor ya había roto en agosto la marca de más jonrones en una temporada para un catcher, con 49, y posteriormente superó la legendaria cifra de Mickey Mantle (54) como el switch-hitter con más cuadrangulares en un solo año. Ahora, lidera a todas las Grandes Ligas en este rubro con sus 57 vuelacercas, acompañados de 119 carreras impulsadas, 22 dobles y un OPS de .949.

Más allá de las estadísticas individuales, el contexto hace que su aporte sea aún más valioso. Seattle inició la jornada con apenas un juego de ventaja sobre Houston en la División Oeste de la Liga Americana. Con el triunfo 6-4 del sábado, los Mariners ampliaron la diferencia a dos juegos y se acercan a lo que sería su primer título divisional desde 2001.

Su manager, Dan Wilson, destacó la manera en la que Raleigh conectó el batazo: “Lo hemos visto dar jonrones impresionantes, pero hacerlo hacia el jardín derecho, bateando a la derecha, fue muy bien conectado. Otro hito en su increíble temporada”.

Raleigh, sin embargo, prefirió poner la mira en lo colectivo: “Estoy contento de que ya terminó. Muy agradecido y es algo grandioso, pero quiero que volvamos a enfocarnos en el béisbol”.



